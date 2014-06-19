Deportes

Uruguay vence a Inglaterra y la deja en la cuerda floja

Los goles del partido los marcaron Luis Suárez (2) y Wayne Rooney.

Dos goles de Luis Suárez, recientemente recuperado de una lesión de rodilla, mantienen a Uruguay con opciones de clasificar a octavos del Mundial mientras que a Inglaterra la dejaron al borde de la eliminación.

Suárez anotó de cabeza en el 38, Wayne Rooney igualó en el 75 en su primer gol que logra en un Campeonato del Mundo, pero el 'nueve' de la Celeste se empeñó en mantener vivos a los suyos con un trallazo en el 85.

Con este triunfo, Uruguay iguala a tres puntos con Italia y Costa Rica, que se miden este viernes en el otro encuentro del grupo D.

Así formaron los equipos:

Uruguay: Muslera, Cáceres, Giménez, Godin, Pereira; Gonzales, Arevalo Rios, Lodeiro, C. Rodríguez, Cavani y Luis Suárez. 

Inglaterra: Hart, Johnson, Cahill, Jagielka, Baines, Gerrard, Henderson, Sterling, Rooney, Welbeck y Sturridge

Primer tiempo: Suárez salva a Uruguay

Cuando se cumplía el minuto 38, Luis Suárez marcó el 1-0 y puso a ganar a los dirigidos por Óscar Tabárez.

Luis Suárez se recuperó y marcó el primero para Uruguay ante Inglaterra

Jugadores uruguayos celebran el gol de Suárez. / AFP

Segundo tiempo: Otra vez Suárez

Cuando se cumplía el minuto 75, Wayne Rooney revivió la esperanza inglesa tras conseguir el empate 1-1.

Nueve minutos después, Luis Suárez, el salvador uruguayo, marcó el segundo gol de su equipo y puso a celebrar a Tabárez.
Wayne Rooney empató y revivió la esperanza inglesa. / AFP

Luis Suárez marca el segundo gol uruguayo

Suárez le dio el triunfo a Uruguay. / AFP

Terminó el partido: Uruguay ganó 2-1

Inglaterra no pudo con Uruguay y tiene un pie por fuera del Mundial

