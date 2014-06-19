Uruguay vence a Inglaterra y la deja en la cuerda floja

Dos goles de Luis Suárez, recientemente recuperado de una lesión de rodilla, mantienen a Uruguay con opciones de clasificar a octavos del Mundial mientras que a Inglaterra la dejaron al borde de la eliminación.

Suárez anotó de cabeza en el 38, Wayne Rooney igualó en el 75 en su primer gol que logra en un Campeonato del Mundo, pero el 'nueve' de la Celeste se empeñó en mantener vivos a los suyos con un trallazo en el 85.

Con este triunfo, Uruguay iguala a tres puntos con Italia y Costa Rica, que se miden este viernes en el otro encuentro del grupo D.