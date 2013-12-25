El fenómeno de Luis Suárez en números y fotos

Redacción

BBC Mundo

El inicio de temporada en la Liga Premier de Inglaterra de Luis Suárez ha sido majestuoso.

Con el Liverpool, el delantero uruguayo ha anotado 19 goles en 12 partidos y 10 goles en lo que va de diciembre, un récord en la Liga Premier.

El futbolista de 26 años dejó el Ajax, de Holanda, para unirse a las filas del Liverpool en enero de 2011.

Estuvo suspendido por los primeros seis partidos de esta temporada, pero regreso imparable.

BBC Sport resume en números el fenómeno en el que se ha convertido esta temporada el internacional uruguayo.

Partidos jugados: 12

12 Goles anotados: 19

19 Minutos por gol: 56,7%

56,7% Disparos: 64

64 Disparos a la portería: 40

29,7% de sus disparos se convirtieron en goles

Creó 38 oportunidades de gol

Goles anotados en diciembre: 10

Ningún jugador de la Liga Premier ha anotado tantos goles en un mes

Suárez ha marcado más goles en la Liga Premier que:

que: Tottenham, Stoke, Hull, Aston Villa, Norwich, Cardiff, West Brown, West Ham, Crystal Palace, Fulham y Sunderland

El jueves, el Liverpool visita al Manchester City del Kun Aguero.