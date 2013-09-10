Fútbol

Messi marcó doblete en la victoria de Argentina que ya está en el Mundial

Los argentinos llegaron a 29 unidades y Messi llegó a 10 goles que lo ponen líder de la tabla de goleadores con Luis Suárez.

Lionel Messi anotó doblete, ambos goles de penalti, en el 2-5 sobre Paraguay que selló el pasaje de Argentina al Mundial de Brasil 2014 e igualó con diez goles al uruguayo Luis Suárez en la clasificación de artilleros de las eliminatorias sudamericanas, que pasó en blanco en el triunfo ante Colombia

Messi volvió a ser la brújula de la selección Albiceleste que con dos fechas anticipadas confirmó su pasaje a Brasil 2014. Pero dos de sus escuderos también le dieron una mano a 'la Pulga'

Sin nueve goles en el campo, los de Gonzalo Higuaín, suspendido en esta jornada, llegaron con su magia y formaron el tridente ofensivo junto a Messi, Sergio 'Kun' Agüero, que tiene ahora cinco tantos, y Ángel Di María, que sumó el tercero en su cuenta personal

Maximiliano Rodríguez, al final, aumentó la goleada con la quinta diana argentina

El ecuatoriano Felipe Caicedo, que llegó a su sexto gol, y el uruguayo Edinson Cavani, que sumó el cuarto, también destacaron en la decimosexta jornada y fueron los héroes goleadores que ayudaron a sus equipos a mantener intacto el sueño mundialista

Caicedo salvó la patria para Ecuador frente a Bolivia en La Paz, cuando marcó de penalti y sentenció el 1-1, mientras que Cavani abrió el camino del triunfo por 2-0 de la Celeste sobre Colombia, que tuvo a un manso 'Tigre' en Montevideo, Radamel Falcao García, quien permanece estacionado en la tabla con siete goles

- Clasificación de goleadores:Con 10: Lionel Messi (Argentina) y Luis Suárez (Uruguay)

Con 9: Gonzalo Higuaín (Argentina)

Con 7: Radamel Falcao García (Colombia)

Con 6: Felipe Caicedo (Ecuador)

Con 5: Sergio Agüero (Argentina), Jefferson Farfán (Perú), Eduardo Vargas (Chile) y Teófilo Gutiérrez (Colombia)

Con 4: Edinson Cavani (Uruguay), Arturo Vidal (Chile), Marcelo Martins Moreno (Bolivia), Salomón Rondón (Venezuela) y Christian Benítez (Ecuador)

Con 3: Ángel Di María (Argentina), Roque Santa Cruz (Paraguay), James Rodríguez (Colombia); Segundo Castillo (Ecuador), Juan Arango (Venezuela), Carlos Saucedo (Bolivia), Matías Fernández (Chile) y Paolo Guerrero (Perú)

Con 2: Richard Ortiz, Cristian Riveros y Jonathan Fabbro (Paraguay); Claudio Pizarro (Perú), Charles Aránguiz (Chile); Dorlan Pabón (Colombia); Diego Forlán y Diego Lugano (Uruguay), y Pablo Escobar (Bolivia)

Con 1 en meta propia: Juan Carlos Paredes (Ecuador) y Diego Godín (Uruguay).

