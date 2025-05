Jaime Garzón, la risa no muere

--------------------------------------------------------------------------------------------Hace 14 años, martes 13 de agosto de 1999, el reloj marcaba 5:50 de la mañana cuando crucé la Avenida de la Esperanza por la carrera 42B y vi una camioneta Jeep Cherokee gris oscura estrellada y mucha gente alrededor; allí estaba Jaime Garzón asesinado+++Trabajábamos juntos en R@dionet y en el Noticiero CM&, éramos buenos amigos, cómplices de truculencias y partners de vida y de cracajadas. Acostumbrábamos almorzar en El Patio con Fernando Bernal donde planeábamos nuestras incursiones+++El lunes 12 de agosto, como siempre pasadas las 6 de la tarde, llegó a mi oficina a mamar gallo, a decir que lo iban a matar como solía hacerlo. Por supuesto que no le creímos porque siempre decía lo mismo+++ Y al día siguiente lo mataron, un crimen que la justicia no pudo resolver. La cara de Yamid Amat jamás se me olvidará invadida por las lágrimas, el dolor y la ira. Ese día el noticiero fue todo para Jaime, incluyendo los deportes que le encantaban+++En la noche hice la sección deportiva poseído por la tragedia y al final cuando me salió esa frase terrible “y hasta aquí los deportes país de mierda” http://goo.gl/W3dN pensé que me iban a echar del Noticiero+++Me salvó que Patricia, la recepcionista de CM& se quedó recibiendo llamadas y las grabó. Todos los colombianos expresaron su indignación por un crimen que no podemos superar. El asesinato no calló a Jaime Garzón porque sigue viviendo entre nosotros+++#RecuerdoaJaimeGarzon porque nos hizo reír, nos puso a pensar, luchó por un país más justo y una sociedad más incluyente y equitativa+++#RecuerdoaJaimeGarzon porque su asesinato me produjo el dolor con rabia más grande de mi vida +++#RecuerdoaJaimeGarzon porque fue un visionario, porque nos anticipó lo que sucede hoy, porque nunca tragó entero y siempre defendido a los desfavorecidos+++Caterine Ibarguen con la segunda marca en su primer intento, 14.52, clasificó a la final de salto triple en los Mundiales de Atletismo en Moscú+++Clasificación de Salto Triple: 1° Olha Saladuha (UKR) 14.692° Caterine Ibarguen (COL) 14.523° Hanna Knyazyeva (ISR) 14.46+++La final del salto triple en los Mundiales de Atletismo será el jueves a las 10:40 AM. Caterine Ibarguen candidata al oro. Su gran rival Olha Saladuha (UKR) llegó con una molestia muscular+++Caterine ganó medalla de plata en los Olímpicos de Londres con 14.80, su mejor marca persona es de 14.99 y el record mundial de salto triple lo tiene Inessa Kravets (UKR) con 15.50 desde 1995+++A las 3:30 PM llegará a Bogotá Nairo Quintana y luego se reunirá con el presidente Santos. Mañana 7 AM conferencia de prensa+++Amistosos mañana: 5:20 AM Japón-Uruguay, 6:00 AM Corea del Sur-Perú, 11:45 AM Chile-Irak, 1:30 PM Portugal-Holanda, 1:45 PM Alemania Paraguay, Italia-Argentina, 3:00 PM Ecuador-España, 6:00 PM República Dominicana-Costa Rica, 6:30 PM Venezuela-Bolivia+++Ausencias de Ecuador ante España: Jefferson Montero, Luis Antonio Valencia, Frickson Erazo, Marlon de Jesús y “Chucho” Benítez qepd+++Hoy fue presentada la #LigaDirectv de baloncesto con 2 nuevos equipos: Guerreros de Bogotá y Cimarrones del Chocó+++Colombia-Serbia mañana 1 PM @FALCAO no sería inicialista, nació su hija Dominique y apenas hoy se uniría al equipo+++21 jugadores estuvieron en el tercer entrenamiento de Colombia en Barcelona, en la mañana gimnasio y en la tarde trabajo diferenciado por zonas+++“Estos partidos sirven para reunirnos, tomar ritmo y preparar la Eliminatoria. Colombia tiene jugadores muy importantes”: Mario Yepes+++Murió en Cali a los 79 años Alberto Castronovo ARG. Gloria de América, Nacional, DIM, Quindio, Magdalena y Bucaramanga. Famosa su churrasquería y su gran temperamento+++Alberto Castronovo jugó 322 partidos, marcó 14 goles y fue suspendido 40 fechas por golpear al uruguayo Walter Musto+++El argentino Luis Soler reemplazará a su compatriota Gustavo Costas como técnico del Barcelona (ECU) donde juegan Wilder Medina y Fabián Vargas+++El Colombia tenemos que recuperar la #CulturaCiudadana significa bienestar, respeto, alegría y humanidad para todos+++