Falla y Giraldo conocen sus rivales de primera ronda del Masters de Miami

La costa este de Estados Unidos se prepara para el inicio del torneo más importante de la temporada, el Sony Open de Tenis

En el cuadro masculino, Alejandro Falla quedó sorteado para iniciar enfrentando al japonés Go Soeda. Este será su primer encuentro como profesionales. Falla, esta semana, aparece en el puesto 60 del escalafón ATP, mientras que Soeda es 83

Este año, Falla ha disputado 12 partidos y ha obtenido cinco triunfos y siete derrotas. Falla defiende puntos de segunda ronda en este torneo, donde el año anterior cayó ante Andy Murray. De avanzar a la siguiente fase, Falla jugaría contra el español Fernando Verdasco, siembra 25 del Masters

Entre tanto, Santiago Giraldo se enfrentará Rhyne Williams, tenista local, invitado por la organización y 146 en el ranking

Giraldo ha disputado once juegos este año, ha ganado cuatro y ha perdido siete. El no poder recuperar pronto el nivel le llevó a caer al puesto 90 en el escalafón

En Miami defiende puntos de segunda ronda. El año anterior Rafael Nadal fue su verdugo. De avanzar a la siguiente ronda, Giraldo se enfrentará a la siembra nueve, el croata Marin Cilic

Nadal no va El reciente campeón de Indian Wells, Rafael Nadal no estará en el Masters de Miami para no exigir su rodilla. El español ha disputado 18 juegos en 2013 y tiene 17 triunfos. Apenas perdió la final de Viña del Mar. Novak Djokovic, es doble campeón consecutivo y su objetivo es el tercer título. Los otros favoritos son Andy Murray, Roger Federer y en la baraja entró Juan Martín Del Potro, quien le propinó a Djokovic la única derrota de la temporada

Seis veces WilliamsEn el Premier de mujeres, Serena Williams vuelve a ser la favortita y en su casa va por el sexto título del Premier de Miami. Si lo logra será un récord para el torneo. La campeona defensora es la polaca Agnieska Radwanska y de nuevo en el paquete de favoritas están Maria Sharapova, que acaba de ganar en Indian Wells y la bielorrusa Victoria Azarenka.