Sorpresa en Roland Garros: Serena Williams, eliminada en primera ronda

La quinta siembra del torneo cayó en su debut ante la 111 del escalafón, la francesa Virgine Razzano con marcador de 6-4, 6-7, 3-6

Después de ocho puntos de partido, en los que la estadounidense se defendió, finalmente la victoria para la tenista francesa llegó y produjo la primera gran sorpresa del torneo, la eliminación de la quinta favorita y recién coronada campeona del Abierto de Roma

Es la primera vez que Williams, ex número uno del tenis mundial y una de las principales favoritas para el título femenino en París, cae eliminada en primera ronda de un torneo del Grand Slam, después de 46 debuts victoriosos en grandes torneos

El "rey de la tierra batida", el español Rafael Nadal, se impuso con parciales 6-2, 6-2 y 6-1, al italiano Simone Bolelli, en el primer partido para la defensa de su título del Abierto de tenis francés, jugado en el court central Philippe Chatrier de Roland Garros. Nadal, quien ganó en las dos veces anteriores en las que jugó frente al italiano, de 26 años, N.111 actual de la ATP, tuvo que exigirse más de lo esperado a pesar del marcador que no reflejó los esfuerzos de su rival. El encuentro duró 1 hora y 58 minutos

El español Rafael Nadal abrió su defensa del título y la puerta al séptimo Roland Garros con una victoria ante el italiano Simone Bolelli por 6-2, 6-2 y 6-1

Precisamente hoy, el de Manacor debutó en Roland Garros con una camiseta rosa granate, muy parecida a la que llevaba en aquel 31 de mayo de 2009 cuando el nórdico, recuperándose ahora de una mononucleosis, le infligió la única derrota que Nadal ha cosechado en el campeonato francés

Nadal fue acogido con aplausos por los casi 13.000 espectadores de la central, aunque los famosos guiñoles franceses ya han colocado su primera espina satírica del torneo contra el deporte español en una parodia sobre la creación de King Kong, con una fórmula mágica, que se inyectan Iker Casillas, Alberto Contador y el propio Nadal, que aparece al final de la tira anclado a lo alto del Empire State Building neoyorquino intentando derribar aviones con su raqueta

Sobre la pista, Esta vez, no hubo sorpresas ni impedimentos físicos. Bolelli, un jugador de talento en sus comienzos, pero que no ha ganado título alguno, situado esta semana en el puesto 111 no fue enemigo de cuidado para Nadal que firmó su primera victoria este año en una hora y 58 minutos

Bastaron dos embestidas de Nadal, un parcial de ocho cero y otro de cinco cero, dos auténticos zarpazos, para destruir la defensa de Bolelli en una tarde calurosa, en la que el español le rompió el servicio siete veces, y comenzó la búsqueda de dos anhelos, su séptimo título de Roland Garros, para superar al sueco Bjorn Borg, y la igualada con Pete Sampras, único jugador que ha ganado siete grandes, en Wimbledon

Ahora, Nadal se enfrentará contra el ganador del encuentro entre el ruso Igor Kunitsyn y el uzbeco Denis IstominResultados del día 3 en Roland Garros:- Individuales Masculinos - Primera ronda:David Ferrer (ESP/N.6) derrotó a Lukás Lacko (SVK) 6-3, 6-4, 6-1Benoît Paire (FRA) a Albert Ramos (ESP) 7-6 (7/3), 6-4, 6-7 (5/7), 6-3Sergiy Stakhovsky (UKR) a Oleksandr Dolgopolov Jr. (UKR/N.16) 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/4), 3-6, 6-3Tommy Haas (GER) a Filippo Volandri (ITA) 6-3, 0-6, 6-4, 6-4Grigor Dimitrov (BUL) a Donald Young (USA) 7-6 (7/3), 6-1, 6-1Richard Gasquet (FRA/N.17) a Jurgen Zopp (EST) 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)Jarkko Nieminen (FIN) a Igor Andreev (RUS) 3-6, 6-2, 2-1 y abandonoJanko Tipsarevic (SRB/N.8) a Sam Querrey (USA) 2-6, 6-4, 7-6 (7/3), 6-3Jérémy Chardy (FRA) a Lu Yen-Hsun (TPE) 6-4, 6-1, 6-7 (3/7), 3-6, 11-9Dmitry Tursunov (RUS) a Go Soeda (JPN) 6-1, 6-4, 6-4Julien Benneteau (FRA/N.29) a Mischa Zverev (GER) 6-2, 6-7 (3/7), 6-4, 6-4Florian Mayer (GER/N.32) a Daniel Gimeno (ESP) 6-4, 6-2, 6-3Eduardo Schwank (ARG) a Ivo Karlovic (CRO) 6-4, 6-0, 6-3Denis Istomin (UZB) a Igor Kunitsyn (RUS) 6-2, 6-1, 6-2Rafael Nadal (ESP/N.2) a Simone Bolelli (ITA) 6-2, 6-2, 6-1- Individuales Femeninos - Primera ronda:Francesca Schiavone (ITA/N.14) derrotó a Kimiko Date Krumm (JPN) 6-3, 6-1Tsvetana Pironkova (BUL) a Yanina Wickmayer (BEL) 3-6, 6-0, 6-3Urszula Radwanska (POL) a Pauline Parmentier (FRA) 6-4, 6-3Petra Kvitova (CZE/N.4) a Ashleigh Barty (AUS) 6-1, 6-2Arantxa Rus (NED) a Jamie Hampton (USA) 6-4, 4-3 y abandonoHeather Watson (GBR) a Elena Vesnina (RUS) 6-2, 6-4Caroline Wozniacki (DIN) a Eleni Daniilidou (GRE) 6-0, 6-1Virgine Razzano (FRA) a Serena Williams (EU) 4-6 7-6(5) 6-3