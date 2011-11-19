Avanzan labores para reabrir la vía Cali - Buenaventura

Avanzan las labores para recuperar la movilidad en la vía Cali - BuenaventuraBrigadas de rescate y equipos de Invias con maquinaria pesada comenzaron la remoción de toneladas de lodo que cayeron en el kilometro 54 de la vía Cali- Buenaventura

Tres personas fueron rescatadas heridas, cuando el vehículo en que se movilizaban fue arrastrado por la avalancha

Los lesionados fueron identificados como José Gerardo Hernández Riascos de 55 años y Oscar Giraldo García de 57 años

Entre tanto,, una buseta de la línea expreso Trejos con 8 pasajeros, entre ellos cuatro niños fue lanzada por las piedras y el lodo contra una vivienda

El coronel Julián González, comandante de la Policía del Valle del Cauca, informó que al parecer un tercer automotor quedó sepultado por el deslizamiento

La carretera Cali-Buenaventura por donde se moviliza el 60 por ciento de la carga que ingresa y sale del País , quedó inhabilitada en el sector de la Guinea, jurisdicción del municipio de Dagua. Invierno en Colombia deja más de 325 mil damnificados, 98 muertos y la red vial colapsadaTras el recrudecimiento de esta segunda ola invernal que comenzó desde septiembre, el director de la Oficina de Atención del Riesgo, Carlos Iván Márquez, informó que hay 345 municipios afectados, casi 326 mil damnificados, 98 personas fallecidas, 56.321 viviendas afectadas y otras 439 completamente destruidas. "Esto ha hecho que dispongamos de recursos por 32 mil millones de pesos, muchos de ellos enfocados al apoyo en el tema de compra de combustible y arriendo de maquinaria para abrir vias secundarias y terciarias, el apoyo para la asistencia humaniotaria de emergencia, y un apoyo muy importante en el tema de subsidios de arrendamiento y materiales de reconstrucción de vivienda", señaló en diálogo con Caracol Radio

Indicó que permanece el riesgo y la vulnerabilidad en los santanderes, el Eje Cafetero, Antioquia, Tolima, Huila, Nariño, Valle del Cauca Cesar, Cundinamarca y Cauca, e igualmente hay alerta por las crecientes de los rios Magdalena, Cauca, Bogotá y Atrato, así como observación permanente en la mojana sucreña y la depresión momposina. CarreterasPor su parte el director de Policía de Tránsito y Transporte, general Rodolfo Palomino, informó que por razones de seguridad, prevención y a causa de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, hay restricciones en la via La Linea, entre Ibagué y Armenia; la vía de Letras, entre Fresno y Manizales; y también la via Honda-Guaduas. Con respecto a la avalancha que se registró durante la madrugada de este sábado, en la vía que conduce desde Cali hasta Buenaventura, a la altura de Loboguerrero, indicó que se evacuaron los pasajeros de una buseta y un vehículo particular que resultaron afectados y dijo que permanecerá fuera de servicio sin precisar el tiempo que demore en ser reabierta. Por último indicó que hay varios pasos restringidos entre Bucaramanga y la Costa Atlántica, la vía Medellín Puerto Berrío continúa cerrada debido a la caída de un puente, y cuyo pasó se podría restablecer hasta en un mes y medio; también persisten las dificultades hacia el Urabá antioqueño donde hay maquinaria para poder habilitar en principio un carril; y enfatízó la grave situación que se registra en casi todo el departamento de Norte de Santander, donde aún hay dificultades de interconexión vial por las restricciones en el corredor Bucaramanga-Pamplona-Cucuta. Por causa del invierno cerrada la vía Bucaramanga - Costa AtlánticaEl reporte de la policía de tránsito y transportes revela que en el kilometro 32 entre los municipios de Rio Negro y El Playón, en el sitio la Ceiba, se salió de su causa una quebrada y el lodo y la tierra no permiten la movilidad de vehículos por el sector

En ese sector hay una gran cantidad de vehículos a lado y lado de la carretera a la espera que personal del INVIAS y la concesión vial habiliten al menos un carril

Sin embargo se está recomendando a los viajeros que van hacia la Costa Atlántica, utilizar la carretera Bucaramanga- Barrancabermeja hasta llegar a la troncal del Magdalena Medio. También hay paso a un carril por la vía Bucaramanga -Cúcuta, donde hay afectación de la movilidad de automotores en los kilómetros, 18, 24 y 35

Lluvias dejan incomunicados a 5 municipios de Norte de Santander con CúcutaEl colapso del puente conocido como guayabal localizado entre el municipio de Chinacota y Cúcuta deja aislada a la capital de Norte de Santander con la región Sur Oriental del departamento

Los municipios afectados son Herrán, Ragonvalia, Toledo, Labateca, y Chinacota, por este paso vial se movilizaban algunos camiones con un peso máximo de 20 toneladas provenientes de otras zonas del país que permitían el abastecimiento de algunos productos en Cúcuta y Venezuela

A esta situación vial se le suma perdida de banca en la vía Zulia - sardinata, en el sector conocido, como quebrada los pedregales, que comunica a la capital de Norte de Santander con la costa atlántica, restringiendo el paso para los vehículos de carga pesada por esta carretera

Mientras, que en la vía que de Cúcuta conduce hacia el interior del país por Bucaramanga hay más de 15 pasos restringidos. Situación que ha conllevado a las autoridades viales a agilizar trabajos en las zonas afectadas para restablecer el paso en los puntos críticos

Crecimiento de ríos por las lluvias en el Alto de la Línea, amenazan la comunidad de Cajamarca, Tolima

El alcalde del municipio de Cajamarca, Tolima, Guillermo Rodríguez indicó que las lluvias y los continuos deslizamientos en el Alto de la Línea no sólo han represado centenas de vehículos, además las lluvias han hecho crecer algunos afluentes que amenazan a la comunidad de la zona rural de la localidad

El mandatario local indicó a Caracol Radio que el pasado mes de mayo por culpa del invierno y el crecimiento del rio Bermellón varios puentes colapsaron e incomunicaron la población con el resto de la región, aspecto que se podría repetir en cualquier momento. Igualmente se trabaja de manera inmediata en la reubicación de esta población que vive en las riberas y que son amenazadas por el crecimiento de este afluente y del rio Anaime

Asimismo, los niveles de turbiedad de las aguas han aumentado por causa de los deslizamientos y han obligado al cierre de la bocatoma que permite el suministro de agua al municipio de Cajamarca.