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En la Costa Atlántica estarían cambiando mercados por votos

En Barranquilla, por lo menos 23 toneladas de alimentos destinadas por acción Social para los damnificados habrían sido cambiadas por votos en el municipio de Soledad

Las autoridades de policía incautaron una tonelada de alimentos y productos de aseo en una bodega y en un camión desde donde al parecer eran entregados mercados a cambios de votos en el municipio de Soledad, según la información entregada por el comandante de la policía metropolitana, General Oscar Pérez

Las otras 22 toneladas de alimentos, que debían ser entregadas a los damnificados después de las elecciones, se encuentran desaparecidas

Acción Social entregó las donaciones a la ONG Nueva Esperanza Soledeña para que hiciera la entrega de las ayudas a partir del próximo 15 de noviembre a familias de los estratos 1 y 2 y a personas afectadas por el invierno

En Sincelejo hallan más de 800 mercados para supuesta compra de votos en una residenciaEn un operativo de registro y allanamiento adelantado por hombres del CTI y la Sijín a una residencia del barrio Ipanema de Sincelejo, fueron hallados 815 mercados que supuestamente iban a ser utilizado para la compra de votos en esta ciudad

Xavier Ordoñez, director del CTI en Sucre, dijo que mediante labores de vigilancia e inteligencia en el vecindario han obtenido información de que los mercados estaban destinados para corromper a los electores

De acuerdo con el funcionario hasta el momento no hay ninguna persona detenida por estos hechos y agregó que investigan unos diez casos de denuncias por supuesta compra de votos en diversos sitios del departamento.