Alerta naranja en Antioquia por lluvias

El Dapard declaró la Alerta Naranja para todo el departamento de Antioquia, con el fin de que las autoridades municipales y la comunidad en general, se preparen para atender posibles eventualidades como consecuencia de las copiosas lluvias que se puedan presentarse en este territorio

John Freddy Rendón Roldán, director del Dapard, indicó que esta alerta se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos y la persistencia de las lluvias indican la posibilidad de que se presenten desbordamientos o deslizamientos de tierra

Esta amenaza de moderada a alta por posibles deslizamientos, se pronostica en los municipios de Fredonia, Giraldo, Santa Bárbara, Andes, Jardín, Pueblo Rico, Montebello, Caldas, Amagá, Venecia, San Francisco, San Luis, Sonsón, Cisneros, Concepción y Alejandría

El funcionario manifestó que la Alerta Naranja también se debe aplicar en los municipios ribereños del Magdalena, Atrato y Nechí

Para las localidades ubicadas en las riberas del Cauca en los corregimientos de Bolombolo, en Venecia; Puerto Valdivia, en Valdivia y el municipio de Caucasia, por sugerencia del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM- se declaró la Alerta Roja debido a los incrementos súbitos de niveles que superan las cotas críticas de desbordamiento

Más de mil afectadosEl Dapard y la Policía Antioquia reportaron que durante el puente festivo unas 200 familias, integradas por unas mil personas, resultaron afectadas por las lluvias en los municipios de Amalfi, Salgar, Armenia Mantequilla, Frontino, Carmen de Viboral, Venecia, Caramanta y Heliconia

En el Corregimiento Bolombolo de Venecia, El río Cauca inundó los barrios Las Casitas, Los Mangos, Las Flores, calle de Los Ricos, La Plaza, El Chispero, La Inspección y El Matadero, dejando damnificadas 114 familias con un total de 460 personas entre adultos y niños

En Salgar la creciente del río Cauca represó el río San Juan inundando parte del sector de Peñalisa con 25 viviendas afectadas

En Amalfi, debido a las fuertes lluvias y al desbordamiento de la quebrada El Guayabito se inundaron los sectores de Cantarrana y Camellón; se afectó el puente que conduce a la Mina La Viborita, el puente peatonal ubicado en la carrera 21 Sucre y un derrumbe a la altura del sector Caracolí, cerró la vía Amalfi-Medellín. El reporte del Dapard da cuenta de 45 viviendas afectadas; 180 personas afectadas y 50 locales comerciales anegados

En Caramanta, un deslizamiento de tierra afectó una vivienda en el sector Los Rieles y en la vereda Manzanares, sobre la vía principal otro deslizamiento agrietó una vivienda obligando a la evacuación de cuatro personas

En Carmen de Viboral, las fuertes lluvias y un vendaval se sobre las veredas Los Morros y las Acacias, causó daños en 9 viviendas habitadas por 45 personas que perdieron la mayoría de los enseres

La red eléctrica rural también se vio afectada por la caída de varios postes

En Frontino, sector Chorodó, como consecuencia de la ola invernal un nuevo deslizamiento de tierra y rocas, taponó totalmente la carretera que da acceso a la troncal Medellín Turbo. Igualmente el invierno provocó un deslizamiento en el sector la Herradurita de Heliconia, impidiendo acceso al municipio de Armenia

El director del Dapard informó que a raíz de los deslizamientos de tierra que afectan el tráfico vehicular hacia los municipios de Armenia-Mantequilla y Frontino, cerca de 10 mil personas se encuentran incomunicadas con la ciudad de Medellín.