Alarma en Sucre por incremento de los casos de sífilis congénita

Funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad Social y Salud de Sucre reconocieron que esta región ocupa el deshonroso primer lugar en casos de Sífilis Congénita en el país

Esta enfermedad de transmisión sexual se presenta en los recién nacidos cuando la madre durante el embarazo está infectada y no se hace los tratamientos necesarios

En los bebés la sífilis produce graves problemas en el hígado porque la infección desencadena hepatitis sifilítica cuya consecuencia es una enfermedad hepática crónica que puede llevar al niño a la muerte

Diana Arrieta, funcionaria de salud pública de la entidad en Sucre, reportó que en lo que va corrido del año se han notificado 107 casos de Sífilis Gestacional, lo que a su vez incrementa la Sífilis Congénita

Los municipios con más casos en recién nacidos son Toluviejo, San Marcos, Morroa, Sincelejo, Guaranda, Buenavista, San Pedro, Sincé y Tolú.