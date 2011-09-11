Riña en Tolú Sucre deja 7 personas heridas

Graves disturbios se registraron en el municipio de Santiago de Tolú en el departamento de Sucre, entre algunas personas que habían participado en el lanzamiento de una campaña a la alcaldía de este municipio

Los desordenes dejaron siete personas heridas con arma blanca y armas contundentes quienes fueron atendidos en centros asistenciales de Tolú y Sincelejo

El herido que reviste mayor gravedad fue el ciudadano Mayer Polo Burbano, quien permanece en una clínica de la capital de Sucre

Las primeras informaciones indican que los participantes en esta riña estaba al parecer en estado de embriaguez.