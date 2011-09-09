Ordenan masiva anulación de cédulas en municipio de Bolívar

Cerca de dos mil cédulas fueron anuladas en el municipio de San Jacinto, Bolívar, tras la denuncia presentada por aspirantes a la Alcaldía y Consejo de esa población, quienes advirtieron sobre un posible fraude electoral teniendo en cuenta, según ellos, el trasteo de votantes que se registró durante el proceso de inscripción

De acuerdo con las acusaciones de los candidatos, los documentos de identidad anulados hacían parte de un grupo de 2.800 que se inscribieron en mayo pasado, cuyos dueños procedían de otros departamentos de la Costa como Atlántico y Sucre

Esta polémica había empezado a tejerse en el mes de junio cuando estos aspirantes a cargos públicos denunciaron que cuando faltaba muy poco para poner fin al proceso de incripción de cédulas, a San Jacinto llegaron, procedentes de otras poblaciones, varios buses repletos de personas que registraron su documento de identidad en esta zona del departamento.