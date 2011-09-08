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09 jul 2026 Actualizado 10:28

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Nombrarán alcaldes Ad-hoc en todos los municipios de Sucre para garantizar imparcialidad en elecciones

El gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak, tomó la decisión porque en algunos municipios hay quejas de que los alcaldes estarían favoreciendo a determinados candidatos.

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El gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak, anunció al término de un comité de de seguimiento electoral que para garantizar la transparencia en el debate nombrará alcaldes Ad-hoc en todos los municipios del departamento

El mandatario tomó la decisión tras recibir quejas de que en algunos municipios no está garantizada la imparcialidad y neutralidad porque los mandatarios locales estarían favoreciendo candidaturas. ”Ya he dispuesto con mi secretaria jurídica elaborar el acta correspondiente para nombrar alcaldes Ad-hoc en cada uno de los 26 municipios”, puntualizó

Durante la reunión del Comité de Seguimiento Electoral fueron analizadas también amenazas contra algunos candidatos en San Onofre, Tolú y Buena Vista, aseguró el mandatario seccional

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