Los defensores de tierras amenazados advierten que sigue la campaña de exterminio

Los defensores de las tierras denuncian un plan de exterminio en su contra. Advierten que cada semana llegan nuevas amenazas

La última amenaza la recibió esta semana el Movimiento de Víctimas de Estado en el departamento de Sucre donde declaran objetivo militar y anuncian el exterminio de cuatro dirigentes. La amenaza está firmada por las denominadas “Águilas Negras”

Mauren Maya vocera del Movimiento advierte que muchos de los amenazados tienen medidas cautelares de protección, pero no son suficientes

"Por eso le exigimos al estado que brinde garantías políticas y materiales para seguir trabajando en la defensa de los derechos de las víctimas. Que atiendan esta emergencia de seguridad para no seguir enterrando nuevas víctimas del Movice", explicó

Los dirigentes piden a las autoridades que se investiguen las amenazas pues muchos correos tienen la dirección del origen

"No se logra frenar la acción de los criminales o sea lo que se demanda es una restructuración de los esquemas de seguridad y se revelen las estrategias que hay detrás de las amenazas, que ayuden a revelar la identidad de los que amenazan y persiguen", aseguró

Mauren Maya indica que las presiones están relacionadas directamente con el tema de la tierra pues en los correos señalan: "si quieren tierra la tendrán encima de sus cajones"