Representante Yair Acuña, nuevo investigador de Uribe por 'chuzadas'

Un congresista de las negritudes, señalado de afinidad con la detenida chancera Enilce López, 'La Gata', fue escogido como investigador del expresidente Álvaro Uribe en el proceso por las chuzadas telefónicas

Se trata de Yair Acuña, exdiputado de Sucre, quien resultó elegido por circunscripción nacional de comunidades afro con más de 45 mil votos, la mayoría de ellos en el departamento de Sucre, del que es oriunda ‘La Gata’

Acuña fue designado en reemplazo de casanareño Camilo Andrés Abril, quien además reemplazó a Alfredo Bocanegra, quienes renunciaron ante amenazas sobre las cuales han guardado prudencia, y además por recusación, en el caso de Bocanegra

Acuña fue 'ahijado' político del exgobernador de Sucre Salvador Arana, condenado por parapolítica, otra cuota de ‘La Gata’ en ese departamento

Era diputado por el movimiento Apertura Liberal, que llevó a Héctor Julio Alfonso López, hijo de ‘La Gata’, inicialmente a la Cámara de Representantes

Acuña renunció a su escaño en la Asamblea para inscribirse como candidato del partido PIN como fórmula del hijo de Enilce López para Senado, pero cuando su aspiración se vio en suspenso, renunció a la candidatura. Pero poco antes de cerrarse las inscripciones de candidatos, terminó inscrito en la lista de negritudes de un movimiento llamado Asociación de Afrocolombianos para la Vivienda, Deporte, Educación y Salud, con nombre abreviado Afrovides

Según el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Héctor Vergara, también de Sucre, pero del Partido de la U, la designación de Acuña le da un carácter polipartidista a la investigación, pues de ella forman parte uno del PIN, uno que aparentemente ingresa al Partido de la U (era de Apertura Liberal), y ahora el de las negritudes.