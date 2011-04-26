Solicitan que se mantenga el plan Troya en Córdoba

El general Manuel Gerardo Guzmán, comandante de la séptima división del Ejército y jefe del plan Troya dijo que la recomendación que las autoridades policiales y militares regionales le harán al ministro de Defensa y al comando general de las Fuerzas Militares, es que esta ofensiva contra las bandas criminales emergentes se mantenga

El alto oficial indicó que los resultados en materia de la disminución de los índices de criminalidad en el departamento de Córdoba y en los municipios de Sucre y Antioquia donde se desarrolla el plan Troya, son realmente importantes

En materia de resultados operacionales durante el plan Troya las autoridades han reportado la captura de más de 300 integrantes de las bacrim y la muerte en combates de más de 10 de ellos

También se reporta la ubicación y destrucción de 41 laboratorios para el procesamiento de cocaína y la incautación de una gran cantidad de insumos para la fabricación del alcaloide, todo esto propiedad de los mencionados grupos ilegales

El general Guzmán dijo que a pesar de los importantes resultados operacionales falta aún capturar a importantes cabecillas y a integrantes de estos grupos ilegales, por lo que es necesario mantener estas operaciones

La próxima semana se tomará la determinación por parte del gobierno nacional y del comando de las Fuerzas Militares si se continúa o no con el plan Troya.