El gobernador de Sucre denuncia complot para vincularlo con la ‘parapolítica’

El gobernador Jorge Barraza afirmó que personas estarían comprando algunos paramilitares presos en cárceles del país entregándoles "discursos y libretos", para que lo involucren en supuestas reuniones con el desaparecido jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias "Cadena". El gobernador manifestó que ya eso ha sido objeto de denuncia en varias oportunidades, “la última vez fue esta semana en el CTI de la Fiscalía en Bogotá”, afirmo el mandatario

Insistió que algunos ex paramilitares son delincuentes que utilizan las cárceles como centro de operaciones y que desde allá mandan a pedirles plata a ciertas personas. “Son muchas las veces que me llegan, a través de algunos supuestos amigos o de llamadas, peticiones donde tengo que darles plata so pena que me van a vincular con el paramilitarismo o algunas veces me dicen que tienen fotos mías o videos donde estoy supuestamente con Cadena”, afirmó Barraza Farak. Fue enfático en afirmar que no cederá a las presiones porque no conoció a ‘Cadena’ ni jamás se hubiese reunido con él

Afirmó que hubiese sido muy ingenuo si hubiese buscado apoyo de los paramilitares, ya que cuando aspiró a la Gobernación, gran parte de la clase política del departamento de Sucre estaba detenida