'Físicamente la historia no ha tenido otro tenista igual a Nadal': Carlos Moyá

El ex-tenista español Carlos Moyá, quien debido a una lesión en un hombro canceló su presencia en el partido de dobles mixto previo a la exhibición entre Rafael Nadal y Novak Djokovic este lunes en Bogotá, aseguró que su compatriota es un privilegiado físico y su mentalidad es única en el circuito

Moyá manifestó a Caracol Radio las diferencias entre su juego y el del actual número uno del mundo, "Yo basaba mi juego en el saque y dominar con la derecha, Rafa es más completo en derecha y revés. Físicamente es superior a mí, no en fuerza, sino en resistencia y explosividad. Físicamente no hay otro igual, no de ahora sino de toda la historia, sobre todo la mentadlidad, yo estuve a años luz, él marca la diferencia con los demás jugadores"

El número uno del mundo en 1999, ganador de Roland Garros el mismo año, definió a su compatriota Nadal: "Como jugador tiene garra y una fuerza impresionante, la fuerza mental y sus ganas de ganar lo diferencian de los demás, y como persona es muy humilde, con los pies en la tierra, es muy normal y luego resulta que es el mejor del mundo en lo que hace"

Moyá añadió que el tenis de ahora aunque muy físico, todavía deja espacio para la genialidad y consideró los duelos entre Nadal y Roger Federer como una de las rivalidades más bonitas de la historia, por la diferencia de estilos

El mallorquín también tuvo la oportunidad de referirse al serbio Djokovic, "Es muy completo, tiene mucho talento, físicamente es muy bueno y sus títulos de la Copa Davis, Australia y Dubai lo hacen tener en cuenta para el número uno. Le ha faltado regularidad y si en tierra batida Nadal no se alejea mucho puede amenazar su puesto"

Sobre Santiago Giraldo, quien protagonizará el previo del Encuentro Bancolombia Nadal vs Djokovic presentado por Comcel, el español indicó que tiene potencial y una derecha 'buenísima' y le deseo que disfrute del juego del lunes y le de la oportunidad a los colombianos de ver al mejor tenista de su país

"Será un partido a muerte, aunque fuera de la cancha son amigos, dentro hay rivalidad y ninguno quiere perder, además de ser histórico para Bogotá ver al número 1 y 3 del mundo, es una magnífica oportunidad para el público", sentenció Moyá respecto al juego entre Nadal y Djokovic