'Me ilusiona mucho jugar en Colombia'

El español Rafael Nadal, el mejor tenista del mundo, en diálogo exclusivo con Caracol Radio se mostró muy emocionado de visitar Colombia por primera vez, cuando enfrente el lunes 21 de marzo al serbio Novak Djokovic en un partido de exhibición en el coliseo el Campín de Bogotá

“Nunca he estado en Colombia y me hace mucha ilusión ir, toda la gente me habla fantásticamente bien del país y quiero disfrutar de Bogotá”, declaró Nadal, quien actualmente disputa el Abierto de Indian Wells en California

El ganador de 9 gran slam en su carrera deportiva aseguró que obtener los 4 títulos en una misma temporada es prácticamente imposible, “Ganar los 4 gran slam es un solo año es muy complicado, es prácticamente imposible, mi máxima ilusión es ser competitivo y disfrutar de lo que más me gusta; y el tenis ahora mismo es muy importante en mi vida”

Respecto al mejor tenista colombiano de la actualidad, Santiago Giraldo, ubicado en la casilla 44 del escalafón mundial ATP, Nadal aseguró que tiene mucho potencial y tiene grandes condiciones para meterse más arriba en el listado

Nadal ha enfrentado en dos oportunidades a Giraldo con victorias para el español en Indian Wells en 2008 y Tokio en 2010, ambas en cancha dura

Respecto a las lesiones que han afectado su carrera, el considerado por muchos como el mejor deportista español de la historia, indicó, “Cuando salgo a la pista no pienso en las lesiones, salgo a darlo todo y hacerlo lo mejor. Es imposible jugar al máximo nivel de cualquier deporte y no tener alguna lesión, tu estás llevando el cuerpo al límite”

Nadal también analizó la parte alta del circuito y consideró que tanto el suizo Roger Federer, como Djokovic, tienen gran nivel, “Todos son rivales, pensar en Djokovic o Federer es pensar lejos, solo los encuentro en semifinales o finales y para estar allí hay que trabajar mucho, son estados de forma, en una parte del año es más difícil uno y en otra parte el otro y en otra parte son imposibles los dos por que estarán jugando muy bien. Esto es el tenis”

En cuanto a su relación con la cantante colombiana Shakira, Nadal indicó que tiene una buena amistad, aunque hace algún tiempo que no tiene contacto con ella, a la que conoció hace más de un año, cuando grabaron juntos el video de la canción ‘Gitana’. “En ese momento se dio la circunstancia y me venía bien la época del año, fue febrero de 2010 y se grabó. Fue una experiencia muy bonita poder grabar un video clip con alguien tan importante como Shakira y vivir y conocer un mundo nuevo que yo no conocía, estoy agradecido con Shakira por haberme dado la oportunidad de vivir y conocer un mundo diferente. Le deseo lo mejor en su vida profesional y personal, ya que está atravesando por un momento dulce de su carrera y supongo que personal también”

El tenista ibérico, ganador de más de 37 millones de dólares en su carrera, anticipó que junto con Djokovic buscará dar un gran espectáculo el lunes, ya que siempre quieren jugar lo mejor posible para que la gente que los vaya a ver lo disfrute, en el denominado "Encuentro Bancolombia Nadal vs Djokovic presentado por Comcel"

“Agradezco el apoyo que me da Colombia y el público Latinoamericano, Me hace ilusión poder estar allí, estoy muy contento de conocer un país nuevo y poder compartir con los colombianos esos dos días que vamos a estar allí”, sentenció el mejor tenista del mundo en Caracol Radio