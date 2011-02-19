Plan Troya contra las bandas criminales deja 111 capturados en Córdoba

Muy satisfecho se mostró el comandante general de las Fuerzas Militares el Almirante Edgar Cely, por los resultados que hasta el momento arroja el denominado el plan Troya, que es una gran ofensiva contra las bandas criminales emergentes en el departamento de Córdoba en algunos municipios de Sucre, en el Urabá y el bajo Cauca Antioqueño

El almirante Cely, aseguró que durante el desarrollo de estas operaciones se han capturado 111 integrantes de las Bacrim, se han incautado 125 armas de fuego, se han intervenido 65 minas ilegales, y se han capturado 141 personas

Manifestó que de lo más importante de resaltar de esta operación es que ya se han logrado cuatro capturas de presuntos implicados en el homicidio de los estudiantes de la Universidad de los Andes Mateo Matamala y Margarita Gómez

Además de esto se han capturado a dos presuntos asesinos de los estudiantes asesinados en Cereté Córdoba, Silvia Mora Castellanos y Juan Carlos Ariza Castellanos

Destacó el oficial que desde que se puso en marcha en plan Troya en esta región del país, han disminuido los homicidios en un 48 por ciento.