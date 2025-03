Nadal venció a Federer en juego benéfico disputado en Madrid

Rafael Nadal cerró el año con una victoria que no constará en su palmarés, pero sí en el recuerdo, al vencer al suizo Roger Federer por 7-6 (3), 4-6 y 6-1, en la Caja Mágica de Madrid en el partido "Unidos para la Infancia", que sirvió de broche final a una temporada de ensueño para el español, resuelta con siete títulos y el número uno en el bolsillo. El ambiente fue muy diferente al que se vivió en la noche del martes en el Hallenstadium de Zúrich. En el "Partido por Africa", la elegancia, la sobriedad del entorno y también la frialdad del público hicieron del partido, que acabó con victoria del de Basilea por 4-6, 6-3 y 6-3 en una hora y 38 minutos, un acto muy protocolario. En Madrid, los 11.442 aficionados que se dieron cita en la Caja Mágica disfrutaron a placer y se contagiaron del tenis de los dos mejores jugadores del mundo. El tirón que tienen ambas raquetas había dado su fruto semanas antes, cuando las entradas, a 26 y 33 euros, se habían vendido en tan solo seis horas. Evidentemente, y casi con toda seguridad, el resultado de ambas citas estaba pactado. Un triunfo para cada uno delante de sus respectivas aficiones que sirve para dejar contentos a todos, y que ha hecho posible que las fundaciones de Federer y Nadal puedan continuar con sus respectivas labores humanitarias. Sobre la pista, que después del partido será dividida en 35.000 pedazos de 13 por 17 centímetros, y vendida a 65 euros la unidad, y cuyos beneficios irán a la Fundación Rafa Nadal, se vivieron momentos inauditos en un partido de tenis, como la entrevista que el ex jugador Alberto Berasategui, y ahora colaborador en TVE, realizó con el juez de silla, el español Enric Molina, en pleno encuentro tras el descanso del noveno juego del primer set. En los descansos hubo música de actualidad, e intervención de los muñecos Mickey, Minnie, Donald y Goofy en los pasillos, animando al público que terminó haciendo la ola. Todo, para decorar un encuentro que Nadal ganó, salvando un punto de set en el primer parcial, y que estuvo salpicado con preciosas dejadas de Federer, ataques fulgurantes del suizo, y la clásica garra del español. La jornada fue extenuante para ambos, con viaje en el avión privado de Federer, salida del aeropuerto de Zúrich a las 09:45 y llegada a la base de Torrejón en Madrid a las 12:00, con retraso incluido debido al tráfico aéreo, ya que estuvieron una hora planeando por el cielo de la capital española en espera de tomar tierra. Después, traslado inmediato de los dos jugadores, con sus respectivos "mánagers", Carlos Costa y Tony Godsik a Torrespaña donde ofrecieron una conferencia de prensa y donde luego fueron entrevistados para el Telediario 1. Un breve descanso en su hotel de tan sólo una hora, con rápido almuerzo incluido, sirvió para tomar fuerzas y asistir después, ya en la Caja Mágica a un cursillo con 80 niños madrileños durante 20 minutos. No hubo tiempo para degustar una pasta en un restaurante, como sucedió el día anterior en Suiza, ni para hacer compras. Su compromiso con los niños, y este caso el duelo "Unidos por la Infancia", les esperaba. Un concierto de David Bisbal (en Zurich actuó el "eurovisivo" DJ Bobo) sirvió para calentar la pista Manolo Santana. En esta central, donde este año ganó Nadal el Masters 1.000 y el año pasado Federer, se congregaron, además de la reina de España Sofía, los príncipes de Asturias con sus hijos, las infantas Cristina y Elena, el alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, el presidente de PP, Mariano Rajoy, y numerosos personajes del "famoseo" español. Los actores Belén Rueda, Paz Vega, Carmen Machi, Bibiana Andersen, Elena Anaya, Ricardo Gómez y Marcos López, el director de cine Pedro Almodovar, la presentadora Mirian Díaz Aroca, el jugador del Athletic Club Fernando Llorente, el ex-tenista Carlos Moyá, no quisieron perderse la cita, así como la madre de Nadal, Ana María Parera, presidenta de la fundación que lleva su nombre, y los abuelos del jugador. La duquesa de Alba, el seleccionador español de tenis Albert Costa, su mujer Cristina Ventura, Sebastián, padre de la raqueta de Manacor, Toni Nadal, tío y entrenador de Rafa, y Francis Roig, segundo técnico del número uno del mundo, tampoco faltaron a la cita. En el banquillo de Federer se sentaron, su padre Robert, y su segundo entrenador y capitán suizo de Copa Davis, Severine Luthi. Los actos culminaron en la cena de gala que se cumplió en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde Julio Iglesias cantó durante media hora