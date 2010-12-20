Más de cincuenta vías tienen cierres totales por el invierno

Cincuenta y tres cierres totales y 252 pasos restringidos se registran a esta hora en las carreteras nacionales y regionales del país por el fuerte invierno

Hay cierres totales en las vías de los departamentos de Atlántico, Caldas, Cauca, César, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima, Putumayo, Valle y Urabá

Los más críticos se presentan en las vía Armenia – Ibagué en el alto de La Línea, en el departamento de Norte de Santander en la vías Pamplona – Cúcuta y Sardinata – Cúcuta y Gramalote. Y los pasos restringidos: en Cundinamarca, en la Vía Girardot – Bogotá hay paso a un solo carril por un derrumbe; en Norte de Santander, en la vía Ocaña – Sardinata y en el departamento de Quindío, en donde se registran más de 20 pasos restringidos por deslizamientos de tierra, y derrumbes en las vías