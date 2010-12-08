Minambiente advirte aumento de probabilidad de nuevos desbordamientos

Aunque en las últimas 24 horas han disminuido las lluvias, la ministra de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, afirmó que se debe prestar especial atención al departamento de Sucre y a los ríos de la cuenca del Catatumbo en Norte de Santander

Según el Ideam, las alertas rojas se mantienen en la región Caribe en donde persiste la situación crítica del Canal del Dique y los niveles altos en la cuenca baja del río Cauca, especialmente en el sector de La Mojana

En la región andina la alerta se da a lo largo de las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, y también en el río Catatumbo por crecientes súbitas

La cifra de afectados por el invierno también continúa en aumento, según Jorge Nova, subdirector del Socorro Nacional, en cuanto a infraestructuras hay 275 mil viviendas están averiadas y más de 2 mil totalmente destruidas

“Hay un millón 614 mil 677 damnificados, 218 muertos, 246 heri8dos y 107 personas desaparecidas contando las de Bello, Antioquia”, dijo Nova

La Cruz Roja ha recibido hasta el momento 576 toneladas de ayudas alimentarias y no alimentarias. Sin embargo, debido al incremento diario de damnificados y teniendo en cuenta que a cada familia le están dando un mercado para cinco días, el subdirector de Socorro Nacional estima que en diez días se habrán acabado estas toneladas y se requeriran más ayudas.