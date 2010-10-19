Santa Fe, sin Omar Pérez, recibe este miércoles al Mineiro en el Campín

Independiente Santa Fe recibirá este miércoles al Atlético Mineiro, en partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana-2010, al que el equipo brasileño llega con ventaja de 2-0, luego de su victoria hace ocho días en su estadio en Seete Lagoas (Minas Gerais), donde triunfaron con dos tantos de Obina, una de sus figuras ausentes en el compromiso de Bogotá

Los colombianos llegan con la tranquililidad de haber asegurado el domingo su clasificación a los cuadrangulares finales del torneo nacional, tras imponerse 2-0 ante el Junior de Barranquilla y acumular 30 puntos en la tabla, consolidándose como líder del torneo Finalización

La gran baja de los santafereños será la de su gran figura, el argentino Ómar Pérez , quién no entrenó, este martes en Tenjo, donde el técnico Néstor Otero definió la nómina para enfrentar a los brasileños y determinó que será la misma que venció a Atlético Junior, actual campeón del fútbol colombiano

Pérez sufrió un golpe en el partido pasado frente a Mineiro en Brasil y no fue habilitado por el departamento médico de los cardenales

El Atlético Mineiro, más preocupado con su difícil situación en el Campeonato Brasileño que con la Copa Sudamericana, llegó a Bogotá, sin su técnico y con una mínima delegación repleta de suplentes

La cómoda situación en la Sudamericana y la crítica posición en el Campeonato Brasileño hizo con que el técnico del Atlético Mineiro, Dorival Júnior, decidiera permanecer en Brasil entrenando a sus titulares y enviara a Bogotá a su auxiliar, Iván Izzo, al mando de una delegación de apenas 14 jugadores

El ganador entre Santa Fe y Atlético Mineiro se medirá en cuartos con el triunfador de la serie de octavos entre el Palmeiras de Brasil y el boliviano Universitario de Sucre

El partido de este miércoles, se iniciará a las siete de la noche y será dirigido por el ecuatoriano Carlos Vera, asistido por sus compatriotas Carlos Herrera y Marco Muzo

Alineaciones:Santa Fe: Agustín Julio - Sergio Otálvaro, Jhonnier González, Carlos Valdés, Felix Noguera, Yulián Anchico, Daniel Torres, Mario González, Luis Manuel Seijas, Oscar Rodas y Cristian Nazarit. DT: Néstor Otero

Atlético Mineiro: Renan Ribeiro - Diego Macedo, Lima, Jairo Campos, Fernandinho, Alé, Edison Méndez, Fabiano, Diney, Neto Berola y Ricardo Bueno. DT: Iván Izzo

*Escuche el informe de Jair Mosquera D´Perea