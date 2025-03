Televisión, Mineros, Selección y Messi

El técnico de Argentina Sergio Batista dijo de Messi: “Prohibido bajar, jugará en los último 30 metros, por donde quiera y en la posición donde se sienta más cómodo”. Maradona lo utilizó en el Mundial arrancando de atrás y en un equipo que no recuperaba, fracasó. +++ Batista descarto del grupo privilegiado por Maradona a Otamendi, Samuel, Burdisso, Jonás Gutiérrez, Verón y Di María. +++ La Fiscalía confirmó el llamado a juicio al ex ministro Sabas Pretel por “Yidispolitica”. +++ El doble subcampeón del Tour, Andy Schleck, fue retirado por su entrenador Bradley McGee de la Vuelta a España por incumplir el código interno del equipo Saxo Bank. +++ Manchester United podría arrepentirse de renovarle el contrato a su estrella Wyne Rooney por sus escándalos. Relación con una prostituta estando casado y fotos donde aparece bebiendo, fumando, orinándose en la calle y cantando. Iba a ganar 14 millones de US por año. +++ Hoy plato deportivo grande por televisión: 1:00 pm Brasil vs Argentina (Mundial de Baloncesto) TyC y ESPN-HD 3:00 pm Argentina vs España (Amistoso) RCN TV 8:00 pm Rafael Nadal vs Feliciano López (US Open) ESPN 8:45 pm Huila vs San José de Oruro de Bolivia (Copa Nissan) FOX 9:00 pm México vs Colombia (Amistoso) Caracol TV +++ Alineación de Colombia ante México: David Ospina; Camilo Zuñiga, Iván R. Córdoba, Mario Yepes y Juan David Valencia. Yulian Anchico, John Viafara, “Choronta” Restrepo y Adrian Ramos. Giovanni Moreno y Falcao García. +++ Alineación de Argentina ante España: Romero; Zanetti, Demichelis, Milito y Heinze. Banega, Mascherano y Cambiasso. Messi, Higuaín y Tevez. +++ Alineación de España ante Argentina: Valdez; Arbeloa, Ramos, Piqué y Capdevila. Busquets, Navas, Xavi Hernandez, Fabregas e Iniesta. Torres. +++ El belga Chris Verschueren (53) batió el record mundial friendo papas fritas sin dormir: 83 horas y 1.500 kilos. Supero en 11 horas marca vigente desde 1987. +++ Los 33 mineros atrapados podrán ver el amistoso Ucrania-Chile por televisión a través de la sonda que se utiliza para comunicación. Pruebas exitosas de Movistar.