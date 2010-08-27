Más de 90 mil millones en pérdidas reportan agricultores de La Mojana

El invierno tiene asolado el campo en el sur del departamento de Sucre, como consecuencia de las inundaciones provocadas por el Río Cauca

Unas 25 mil hectáreas de arroz listas para ser recogidas fueron arrasadas por la corriente del río que se desbordó por dos puntos, anegando los campos en 5 municipios de la región

Teniendo en cuenta que la producción en la Mojana es de 4.5 toneladas por hectáreas, son unas 112 mil 500 toneladas del cereal que dejaron de comercializarse a un precio de 800 mil pesos la tonelada. Por esta situación, los agricultores dejan de percibir unos 90 mil millones de pesos en el primer semestre

A lo anterior se suma que por las actuales inundaciones, a los agricultores les es imposible realizar la siembra para el segundo semestre que estaba estimada en 15 mil hectáreas

Según el secretario de desarrollo económico del departamento de Sucre, Luis Arrieta Cervera, otro sector afectado es el de la ganadería

Los ganaderos debieron movilizar mas de 80 mil cabezas de ganado de la región a otras zonas más altas, las perdidas en este sector son estimadas en unos 15 mil millones de pesos

En cuanto al empleo, se dejaron de generar unos 240 mil jornales que equivalen a 1387 empleos directos, sin contar los empleos indirectos que genera toda la cadena de producción y comercialización

La anterior situación ya fue puesta en conocimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el propósito de que ayude a estos gremios a buscar alternativas que permitan la reactivación del a economía de la región.