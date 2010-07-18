El río Cauca rompe los muros de contención e inunda una amplia región de La Mojana
Nechí (Antioquia), Ayapel (Córdoba) y Majagual, Caimito y San benito Abad en el departamento de Sucre, son los municipios en mayor riesgo
El río Cauca rompe los muros de contención e inunda una amplia región de La Mojana
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Una grave emergencia se produce en la región de La Mojana entre los departamento de Córdoba, sucre, Bolívar y Antioquia, por el desbordamiento del río cauca