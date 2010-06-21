Solo 90 congresistas han sido declarados elegidos

Solo 90 de los 268 congresistas elegidos en marzo pasado han sido declarados oficialmente como miembros de las cámaras legislativas que deben iniciar su periodo constitucional el próximo 20 de julio

La demora en conocer la conformación definitiva del Congreso obedece a la multitud de reclamos y quejas electorales presentadas, que se van resolviendo a través de la revisión de los votos que hace la entidad, explicó su presidenta, Adelina Covo

Ante las reclamaciones en los departamentos no se ha podido consolidar la conformación del Senado, que corresponde a una circunscripción nacional, mas la especial de los indígenas (dos escaños)

Las únicas credenciales expedidas corresponden a los representantes a la Cámara de 22 de los 32 departamentos y a la circunscripción de colombianos en el exterior. Pero faltan por resolver 10 departamentos, el Distrito Capital (la bancada más numerosa), y las circunscripciones especiales de negritudes, indígenas y minorías políticas

Renovación en la CámaraDe los 90 elegidos formalmente hasta el momento, solo 25 repiten curul, dos regresan después de haber sido congresistas, y 63 son nuevos, entre ellos 10 mujeres

Varios departamentos renovaron totalmente su representación en la Cámara, como es el caso de Caldas (5 cureles), los tres tanto de Quindío, como de Sucre y Meta y los dos que tienen cada uno de los departamentos de Arauca, Casanare, La Guajira, Vaupés y Vichada

El departamento más grande en definir su representación en la Cámara es Antioquia, que tiene 17 escaños, de los cuales 14 serán ocupados por nuevos congresistas