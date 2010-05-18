Denuncian asesinato de defensor de víctimas en Sucre

El Movimiento de Víctimas de Estado denunció el asesinato del líder campesino y defensor de los derechos humanos, Rogelio Martínez

Iván Cepeda, vocero del organismo indicó que Martínez era víctima de amenazas y hostigamientos por parte de grupos armados ilegales, por lo que se habían solicitado medidas especiales de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Indicó que Rogelio Martínez apoyaba un proceso de resistencia de 46 familias que habían perdido la posesión de la propiedad comunitaria “La Alemania", en el caserío Las Pavas, municipio de San Onofre, departamento de Sucre