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09 jul 2026 Actualizado 10:21

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Economía

La ONU denuncia la aparición de panfletos amenazantes en tres departamentos

El Boletín de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, se advierte que las comunidades rurales y urbanas están amenazadas por grupos armados ilegales.

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El Boletín de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, se advierte que las comunidades rurales y urbanas están amenazadas por grupos armados ilegales en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Antioquia

El informe señala que en el último mes se incrementó la aparición de mensajes amenazantes en Ovejas, Sincé y Corozal (Departamento de Sucre) y Río Viejo (sur del departamento de Bolívar

“Los documentos, uno anónimo y otro suscrito por una persona desconocida, contienen amenazas contra determinados  sectores sociales”, expresa uno de los apartes del informe de la ONU

El organismo internacional indica que en el departamento de Sucre fueron amenazadas 26 personas, vinculadas al parecer con actividades ilegales

Mientras tanto, el Bolívar en los panfletos se establecen restricciones a la movilidad para mujeres y motociclistas menores de edad

En la región de Urabá, fueron amenazados varios líderes sociales

“Todavía no hay información disponible sobre los autores y los objetivos de las amenazas. Sin embargo, los habitantes locales temen represalias de los grupos armados ilegales presentes actualmente en los municipios”

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