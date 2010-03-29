Denuncias obligan a postergar los resultados de elecciones legislativas

El resultado final de las elecciones del 14 de marzo tardará más de lo previsto debido a la multiplicidad de denuncias de hechos irregulares que han obligado al traslado de todo el material electoral de varios municipios de ocho departamentos

El traslado de todo el material electoral es dispendioso y costoso, pues implica transportar los documentos de por lo menos unas 15 mil mesas de votación, teniendo en cuenta que en promedio los documentos pesarían alrededor de cinco kilos por mesa

El material debe ser revisado por el Consejo Nacional Electoral, que debe realizar el escrutinio general de toda votación nacional y ser la última instancia en este tipo de procesos

El material correspondiente a todos los municipios del Chocó en lo referente a la votación de Cámara de Representantes es objeto de esa revisión, lo mismo que los correspondientes a votos de Senado en Bajo Baudó, Alto Baudó, Mediano Baudó, Noita, Quibdó, Sipí, Istmina, Bahía Solano y Río Iró

En el departamento de Nariño hay denuncias que obligaron al traslado de todos los coumentos referentes a votación de Senado y Cámara en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Olaya Herrera, El Charco, La Tola, Maguí-Payán, Santa Bárbara, Pizarro, Mosquera, Roberto Payán, Linares, Cumbitara y Policarpa

En el controvertido departamento del Valle, donde hay todo tipo de denuncias por anomalías electorales, se ordenó el traslado de los documentos de Senado y Cámara correspondientes a los municipios de El Cerrito, Palmira, Pradera, Tuluá, Yumbo, Yotoco, Jamundí, Buenaventura, Calima, Trujillo, Cartago y Cali

Otro departamento objeto de revisión es Cesar, teniendo denuncias en 18 municipios: El Paso, Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi, Chimichagua, El Copey, Tamalameque, Chiriguaná, Becerril, Bosconia, González, Gamarra, Manaure, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro y La Paz

En Córdoba hay quejas por la votación de Cámara de Representantes en Chinú, Cereté, Sahagún, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Cotorra y San Pelayo

En Sucre son cinco los municipios donde está en veremos la votación para Cámara de Representantes: Sincelejo, Corozal, San Marcos, Ovejas y San Onofre

También se ordenó el traslado de las votaciones de Rionegro y La Ceja, Antioquia, mas de la de Magangué, Bolívar