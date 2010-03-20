Denuncian ataques contra la prensa en época electoral

La Fundación para la Libertad de Prensa señala que en los últimos tres meses de campaña electoral se cometieron casi una decena de agresiones contra la libertad de expresión

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El informe del organismo señaló que durante el periódo electoral se reportaron amenazas, obstrucciones y tratos inhumanos contra los integrantes de diferentes medios de comunicación. Las violaciones ocurrieron en los departamentos de Valle de Cauca, Antioquia, Meta, Nariño, Arauca, Sucre y Bogotá

Los indicadores de la FLIP también muestran casos de asesinatos, ataques a infraestructura de medios y detención ilegal, entre otros

La Fundación para la libertad de prensa dice que no es aceptable permitir algún tipo de presión o intimidación contra los reporteros, ni limitaciones arbitrarias a su trabajo, cuando pretenden acceder a información que es de interés general para la ciudadanía

El informe del organismo cita entre otros casos lo ocurrido el 21 de febrero de 2010, empezó a circular en Cartago, Valle del Cauca, un comunicado en el que se amenaza de muerte a varios ciudadanos de este municipio, entre ellos cinco periodistas de la región

Se menciona que el día de las elecciones, los periodistas de departamento de Guaviare vieron limitado su acceso a los resultados electorales y a los puestos de votación por una orden presuntamente dada por el registrador departamental, Enrique Ortega

El día de las elecciones varios periodistas de Arauca, en el departamento de Arauca, denunciaron que jurados de algunas mesas de votación impidieron su trabajo informativo, entorpeciendo la entrega de información electoral. Los jurados se negaban a dar sus reportes si en el lugar se encontraban reporteros