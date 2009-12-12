Preparan plan de choque para afrontar escasez de agua potable en Bolívar

Se trata de evitar que las comunidades sufran por la escasez de agua debido al intenso verano que está sacudiendo al país en esta época del año. Por tal motivo, el secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico de Bolívar, Gregorio Rico Gómez, anunció la preparación de unas medidas especiales para contrarrestar los efectos de una posible sequía en el departamento. El funcionario dijo que para atender a las comunidades de los municipios de Bolívar que podrían presentar problemas de abastecimiento, el gobernador encargado, Jorge Mendoza Diago, ha dado instrucciones para que se prepare un plan de acción que contempla, en primera instancia, el envío de agua potable en carrotanques desde tres puntos claves de la geografía departamental hacia las poblaciones con mayores necesidades. Las comunidades del norte, centro y sur de Bolívar que presentan problemas de reserva del preciado líquido o cuyos acueductos están en procesos de adecuación o construcción por parte del Plan Departamental de Aguas, se enviarán carrotanques desde Cartagena, Ovejas (Sucre) y Santa Rosa del Sur, respectivamente”, dijo Rico Gómez. El titular de la cartera de Agua Potable en Bolívar, dijo que a la fecha el nivel de abastecimiento de agua en las cabeceras municipales de todo el departamento es del 76.8 por ciento, mientras que en las áreas rurales se reduce hasta el 60 por ciento.