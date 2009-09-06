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09 jul 2026 Actualizado 10:23

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Alarma en Corozal por supuesto caso de niñas poseídas

Preocupados y atemorizados están los habitantes en zona rural del municipio de Corozal Sucre por el comportamiento extraño de tres menores de edad.

Alarma en Corozal por supuesto caso de niñas poseídas

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Preocupados y atemorizados están los habitantes del corregimiento las Llanadas, zona rural del municipio de Corozal Sucre por el comportamiento extraño de tres menores de edad, estudiantes de la institución técnica Agropecuaria Guillermo Patrón de esta población

Según testigos las niñas de un momento a otro convulsionan y comienzan a hablar con voz de hombre diciendo cosas muy raras y a veces, incoherentes

Inicialmente los familiares de las menores creían que se trataba de un problema de salud, las llevaron a varios centros médicos pero no le encontraron ninguna situación patológica

Los moradores de este corregimiento, ubicado en el centro del departamento de Sucre, aseguran que las niñas están poseídas por espíritus malignos que se habrían apoderado de ellas por jugar con la tabla ouija. Las directivas del colegio donde estudian las niñas y los padres de familia están solicitando el apoyo de las autoridades

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