Asesinan al ex automovilista Ricardo 'cuchilla' Londoño

La Policía confirmó el asesinato de Ricardo "cuchilla" Londoño, uno de los automovilistas más famosos de Colombia en la década de los años ochenta y el primero del país en incursionar, aunque sin éxito, en la Fórmula Uno

El crimen fue ejecutado por sicarios en hechos que se registraron en un local público de San Bernardo del Viento, en las costas del departamento de Córdoba, donde departía con otras personas

De acuerdo con las primeras informaciones, al lugar llegaron varios hombres armados y dispararon contra él y otras personas que se encontraban en el lugar. Inicialmente se dijo que el ataque se había producido en el hotel Cispatá, que era propiedad de Londoño, pero luego se precisó que se produjo en otro establecimiento de San Bernardo del Viento. En estos mismos hechos murieron otras dos personas y una mas resultó herida. Agentes de la policía e infantes de marina desarrollan operaciones en el Golfo de Morrosquillo, en los límites entre los departamentos de Córdoba y Sucre, para ubicar a los responsables de estos hechos de sangre

La historia de "cuchilla" Londoño Ricardo “cuchilla” Londoño Bridge fue un arrojado piloto antioqueño, campeón de todas las categorías en pista y rurales en Colombia y con un paso fugaz por la máxima categoría del automovilismo mundial, experiencia que no se pudo cristalizar porque no le fue aprobada la licencia como piloto de escudería

Londoño fue uno de los más talentosos pilotos colombianos de todos los tiempos, muy rápido, versátil, corrió todo tipo de autos y motos, y fue muy conocido en el medio automovilístico en America; participó en 1980 en los Estados Unidos en los Campeonatos IMSA y Can-Am, como también en una prueba de Formula Aurora en Europa

Se considera el primer piloto colombiano en la Formula Uno, lista de la cual también hacen parte Roberto José Guerrero y más recientemente Juan Pablo Montoya

En 1980 cuando tenía 31 años ya era considerado "viejo" para ingresar a la Formula Uno, pero eran bien reconocidas sus cualidades como piloto por quienes los conocían, tanto en Europa como en America, lo que le dio una oportunidad para intentar participar en esa máxima categoría

En diciembre del año 2000 una decena de bienes inmuebles y establecimientos comerciales, avaluados en más de 20 mil millones de pesos, que figuraban a nombre del corredor de autos antioqueño, fueron allanados en diferentes partes del país

La operación denominada Blanco y Verde, realizada en los departamentos de Córdoba, Antioquia y San Andrés Islas, se desarrolló en cumplimiento de la orden impartida por la Unidad Nacional de Fiscalías, para la extinción de dominio de bienes