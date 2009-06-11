Proponen declarar la urgencia manifiesta en Antioquia por invierno

El gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, se inclinó por declarar la urgencia manifiesta para acometer de inmediato la intervención que permita mitigar los efectos del invierno en el municipio de Liborina, occidente del departamento

Luego de sobrevolar por Liborina, Olaya y el corregimiento Sucre y observar los daños causados por las crecientes y los deslizamientos de tierra, el mandatario seccional estimó conveniente iniciar sin demora las acciones para ayudar a los damnificados y recuperar las vías interrumpidas

El gobernador precisó que es necesaria la reparación de por lo menos dos puentes, pues municipios como Liborina y Sabanalarga están incomunicados por vía terrestre, y anunció que a través de la secretaría de infraestructura se conseguirá un puente militar que servirá provisionalmente

Por el invierno en el municipio de Liborina, además de los daños en infraestructura vial, se reportó la muerte de dos personas que fueron tapadas por un alud, y nueve viviendas quedaron destruidas.