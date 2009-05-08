Cayó presunto autor de la detonación del “Burro Bomba” en Chalán

Después de más de 13 años, las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables de la colocación y detonación de una carga explosiva transportada en el lomo de un burro, contra la estación de Policía de Chalán, departamento de Sucre. La captura de Fredy Manuel López Martínez, de 36 años de edad, se produjo en un puesto de control móvil ubicado sobre la vía troncal de occidente cerca al municipio de El Carmen de Bolívar, en momentos en que se transportaba en un vehiculo de servicio publico. Según las autoridades contra el antes mencionado, pesa una orden de captura por los delitos de Rebelión y Homicidio Agravado, emanada por el fiscal primero especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogota. El comandante de la Policía de Bolívar, coronel Crisanto Álvarez, aseguró que la captura se logró gracias a la colaboración de la ciudadanía. “Afortunadamente dentro de uno de los operativos adelantados en la carretera Troncal de Occidente, se logró la captura de este sujeto, quien al verificar sus antecedentes está comprometido con el sonado caso del ‘Burro Bomba’, en Chalán, Sucre, donde murieron varios miembros de la Policía Nacional”, dijo el oficial. En este episodio de la historia reciente de la costa norte colombiana y que todavía está en la retina de los habitantes de la región de Los Montes de María, fallecieron 11 uniformados que estaban apostados en la estación de policía de la población sucreña