Dos muertos y un herido deja accidente de transito en carreteras del departamento de Sucre

El accidente se produjo al chocar de frente dos motocicletas en la troncal de occidente entre Sincelejo y Corozal

Como consecuencia de la colisión perdió la vida el patrullero de la policía Dàiro Alberto Dean Causil de 27 años y otra persona que aún no ha sido identificada

Igualmente resultó herida Enilba Rodríguez Salgado, quien se transportaba como parrillera del patrullero

De acuerdo con testigos ambos motociclistas iban a exceso de velocidad y no portaban casco protector