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09 jul 2026 Actualizado 10:29

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Dos muertos y un herido deja accidente de transito en carreteras del departamento de Sucre

Como consecuencia de la colisión perdió la vida el patrullero de la policía Dáiro Alberto Dean Causil de 27 años y otra persona que aún no ha sido identificada.

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El accidente se produjo al chocar de frente dos motocicletas en la troncal de occidente entre Sincelejo y Corozal

Como consecuencia de la colisión perdió la vida el patrullero de la policía Dàiro Alberto Dean Causil de 27 años y otra persona que aún no ha sido identificada

Igualmente resultó herida Enilba Rodríguez Salgado, quien se transportaba como parrillera del patrullero

De acuerdo con testigos ambos motociclistas iban a exceso de velocidad y no portaban casco protector

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