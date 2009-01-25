Cronología del mandato de Evo Morales

Estos son algunos de los principales acontecimientos ocurridos en Bolivia desde que Evo Morales ganó las elecciones y asumió la presidencia del país

18.12.2005 - Evo Morales, al frente del Movimiento al Socialismo (MAS), gana los comicios presidenciales por mayoría absoluta (53,7%)

22.01.2006 - Asume la Presidencia de Bolivia y al día siguiente nombra un Gobierno formado por intelectuales de izquierda, mujeres, mineros, campesinos, sindicalistas e indígenas

01.05.2006 - Decreta la nacionalización de los hidrocarburos y concede un plazo de seis meses a las multinacionales para acordar nuevos contratos

02.07.2006 - Se celebran elecciones a la Asamblea Constituyente que gana el Movimiento Al Socialismo con el 50,7% de los votos; y un referéndum sobre la aplicación de un régimen autonómico, en el que el "No" se impone en cinco departamentos y el "Sí" en cuatro: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija

06.08.2006 - La Asamblea Constituyente se instala en Sucre

01.09.2006 - Varios partidos opositores abandonan la Asamblea ante la imposición del MAS de declararla "originaria" (plenipotenciaria) y cambiar el reglamento para que las decisiones se aprueben por mayoría absoluta (128 votos) en vez de dos tercios (170)

04.10.2006 - La Corte Suprema afirma que la Constituyente no puede considerarse "plenipotenciaria"

27.10.2006/28.10.2006 - Doce petroleras firman 44 nuevos contratos de exploración

28.11.2006 - El Senado aprueba la Ley de reforma agraria que permite la expropiación de tierras que el gobierno considere "ociosas"

20.07.2007 - Más de un millón de personas se manifiestan en El Alto contra el cambio de la sede de Gobierno de La Paz a Sucre, planteado por el departamento de Chuquisaca en la Asamblea Constituyente y que apoyan las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando

15.08.2007 - La Constituyente retira de su agenda el debate sobre la capitalidad de Bolivia, lo que provoca una serie de disturbios que impiden la continuidad de la Asamblea

24.11.2007 - El oficialismo aprueba en primera instancia el nuevo texto constitucional, en una escuela militar de Sucre, sin la oposición, y en medio de disturbios que dejan tres muertos y 300 heridos

09.12.2007 - El proyecto de Constitución es aprobado en detalle en una maratoniana sesión, celebrada en Oruro y en ausencia del principal partido opositor. El texto aumenta los derechos de los pueblos indígenas, mantiene Sucre como capital oficial y establece la reelección presidencial por un periodo adicional

Morales presenta al Congreso una propuesta de referendo sobre la revocación de su mandado y el de los gobernadores regionales

15.12.2007 - La presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, entrega a Morales el texto constitucional, que debe ser sometido a referendo. Las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando lo rechazan y presentan sus estatutos autonómicos, que el Gobierno tilda de separatistas

17.12.2007 - Morales y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sellan acuerdos para que Petrobras reanude sus inversiones en Bolivia por un valor de hasta 1.000 millones de dólares

01.02.2008 - El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, convoca un referendo sobre el estatuto autonómico para el 4 de mayo. Después le imitan las regiones de Beni, Pando y Tarija

28.02.2008 - En el Congreso, el oficialismo aprueba convocar, para el 4 de mayo, los dos referendos necesarios para aprobar la Constitución -uno sobre la definición de latifundio expropiable y otro para ratificar el texto en su conjunto-, al tiempo que desautoriza las consultas autonómicas

07.03.2008 - La Corte Nacional Electoral suspende los referendos constitucionales y rechaza la consulta autonómica de Santa Cruz

01.05.2008 - Morales nacionaliza tres petroleras y una filial de la italiana Telecom

04.05.2008 - Santa Cruz aprueba su estatuto de autonomía con más del 80% de los votos

08.05.2008 - El Senado, controlado por la oposición, aprueba una ley de referendo para la revocación del mandato del presidente Morales y los nueve gobernadores del país

12.05.2008 - Morales convoca el referendo revocatorio para el 10 de agosto

01.06.2008 - Beni y Pando aprueban estatutos de autonomía

22.06.2008 - Tarija aprueba su estatuto autonómico

29.06.2008 - La opositora Savina Cuéllar es elegida gobernadora de Chuquisaca

10.08.2008 - Evo Morales gana el referéndum revocatorio con el 67,4% de los votos. También son confirmados en sus cargos los gobernadores opositores y autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En cambio, quedan revocados los opositores de La Paz y Cochabamba

28.08.2008 - Morales convoca, mediante decreto, un referéndum para ratificar la nueva Constitución. La Corte Nacional Electoral, sin embargo, rechaza dicho decreto

03.09.2008 - El Gobierno acepta promover una ley en el Congreso para convocar la consulta sobre la futura Constitución

08.09.2008 - El presidente Morales cambia a cinco ministros, entre ellos el de Hidrocarburos

10.09.2008 - Morales expulsa al embajador de EEUU en La Paz, Philip Goldberg, al que acusa de promover las protestas contra su Gobierno

11.09.2008 - Choques entre opositores y autonomistas en Pando se saldan con la muerte de 20 personas, la mayoría campesinos

- EEUU expulsa al embajador boliviano, Gustavo Guzmán. A continuación, el presidente venezolano, Hugo Chávez, ordena la expulsión del embajador americano en Caracas y dice que si Evo Morales fuera derrocado o asesinado, intervendría militarmente en Bolivia

12.09.2008 - El Gobierno de Bolivia declara el estado de sitio en la región de Pando. Días después, es detenido y encarcelado el gobernador de dicho departamento, el opositor Leopoldo Fernández

05.10.2008 - Tras 18 días de negociaciones, Morales y los prefectos autonomistas concluyen un proceso de diálogo sin firmar acuerdos, pero con avances en las reformas autonomistas

20.10.2008 - Decenas de miles de seguidores de Morales llegan a La Paz para exigir al Congreso Nacional la ley sobre el referendo constitucional

Oficialistas y opositores alcanzan un acuerdo en el Congreso para celebrar un referéndum sobre la nueva Constitución el 25 de enero de 2009 y adelantar las elecciones generales al 6 de diciembre de ese año. Dicho acuerdo se produce después de que Morales renunciara a la posibilidad de una segunda reelección y aceptara la corrección de un centenar de artículos de su proyecto constitucional

21.10.2008 - Morales promulga la ley que convoca el referendo constitucional para el 25 de enero del 2009

01.11.2008 - Morales suspende "indefinidamente" las operaciones en Bolivia del Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA), al que acusa de "espionaje" y "conspiración" contra su Gobierno

23.11.2008 - El Gobierno levanta el estado de sitio en la región de Pando

14.01.2009 - Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel por la ofensiva en Gaza.