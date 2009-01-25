Opositores autonomistas acuden a votar con dudas sobre transparencia consulta

Los líderes autonomistas del departamento de Santa Cruz , opositores al presidente Evo Morales, acudieron a votar en el referendo de la nueva Constitución expresando sus dudas sobre la transparencia de la consulta. El prefecto (gobernador) de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, votó a primera hora de la mañana en un colegio electoral del centro de la capital cruceña, donde expresó sus sospechas sobre un posible fraude en este referendo. "Estamos preocupados por lo que sucedió en la anterior elección y por todas las vicisitudes que hemos tenido en estas (horas) previas y todas las denuncias", dijo Costas, aunque insistió en llamar a la participación en la consulta. Poco antes, el gobernador asistió a una misa en la catedral de Santa Cruz, donde también valoró la presencia de observadores internacionales de instituciones que calificó de "serias" y apuntó que tampoco quería quejarse. "En el occidente del país hay lugares inexpugnables (...) no tengo la certeza de que los observadores van a estar en los lugares precisos", dijo Costas en alusión a las zonas de Bolivia en que Evo Morales tiene mayor arraigo electoral. Durante la misa, el cardenal Julio Terrazas, presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, pidió a los ciudadanos "dar signos de paz" en la jornada electoral en la que llamó a sufragar pensando "en el bien común". El presidente del Senado, el también opositor y cruceño Oscar Ortiz, tras asistir a la ceremonia religiosa, pidió a los ciudadanos que denuncien ante los medios de comunicación las irregularidades que presencien. Además, llamó a trabajar "de ahora en adelante para seguir buscando ese acuerdo" que según él necesitan los bolivianos y que considera que no es la Constitución que hoy se somete a referendo. Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y uno de los principales opositores a Morales, el empresario Branco Marinkovic, instó a los bolivianos a acudir a las urnas para definir qué visión de país desean. También votaron en las primeras horas de la jornada consultiva otros dirigentes departamentales opositores como los prefectos de Tarija, Mario Cossío; Beni, Ernesto Suárez, y Chuquisaca, la indígena quechua Savina Cuéllar. Antes de sufragar en la sureña Sucre, Savina Cuéllar, dijo a los medios que votará para defender el derecho a que su trabajo sea para sus hijos y sus nietos y no para un Estado comunitario, ni para el presidente Morales. "No queremos lo comunitario, queremos democracia", manifestó Cuéllar en alusión a la prevalencia del interés colectivo sobre el individual que a su juicio propone la Constitución que impulsa Morales. Este texto define una Bolivia plurinacional, orientada a la integración indígena, autonómica y de economía "estatista".