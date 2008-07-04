Crece número de afectados por el invierno en Sucre

A tres mil 240 se elevó el número de familias afectadas por el invierno en zona rural de Sucre, según informo el comité local de emergencias. Por lo menos 10 corregimientos pertenecientes a este municipio se encuentran inundados como consecuencia del crecimiento de varias ciénagas que reciben agua del el río magdalena. En el corregimiento de Orejero, uno de los más afectados, la situación se agrava por la acción de vientos huracanados que causan fuertes oleajes provocando nuevas emergencias. Varias familias han reportado la perdida de enseres y electrodomésticos por las fuertes olas que penetran a las residencias a orillas de la ciénaga. Así mismo en la mañana de hoy algunos pescadores perdieron sus redes de pesca, al ser arrastradas por la fuerza de las olas. Esta son las primeras inundaciones de consideración provocadas este año por el invierno en la región de La Mojana Sucreña. En este departamento se creía que por primera vez en mucho tiempo la zona se libraría de este fenómeno que la afecta cada año. La oficina de prevención y atención de desastres del departamento de Sucre ya fue alertada la mañana de hoy, para que a su vez solicite la intervención del nivel central para ayudar a estas familias.