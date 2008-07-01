El mapa de Bolivia, contra Evo Morales

Tras la victoria de una opositora en Chuquisaca y un mes y medio antes del revocatorio, siete de las nueve regiones del país están enfrentadas al presidente Cuando apenas falta un mes y medio para el referéndum revocatorio en Bolivia, el presidente, Evo Morales, tiene en contra a siete de los nueve gobernadores del país, lo que, en apariencia, no le preocupa porque está seguro de salir ratificado el próximo 10 de agosto en esa consulta. A pesar de que ayer aún no había concluido el recuento de votos, el Gobierno de Morales reconoció la victoria de la indígena opositora Savina Cuéllar en las elecciones del domingo a la prefectura (gobernación) de Chuquisaca, departamento que se suma así al bloque de seis regiones gobernadas por opositores y enfrentados al mandatario. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pidió a la dirigente opositora recuperar “el tiempo perdido” para trabajar por una agenda regional en los 18 meses de gestión que le quedan y que, según el Gobierno, fue paralizada por los dirigentes cívicos. No obstante, Quintana también expresó su temor de que Cuéllar “se convierta en una rehén” de los líderes locales de Chuquisaca, que han llegado a impedir con actos violentos que Morales visite la ciudad de Sucre, capital de la región. Cuéllar es una quechua de 45 años que hace poco aprendió a leer y escribir. Es viuda; su esposo y su padre, según la prensa, fueron asesinados por delincuentes. Tiene siete hijos y hasta ahora se dedicaba a la venta de ropa usada. La que fuera militante del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), al que pertenece Morales, fue cautelosa al dirigirse al presidente en la noche electoral y le pidió comportarse como un “papá” que no discrimina a sus hijos. Sin embargo, ayer no quiso confirmar si se reunirá con el presidente, porque es una decisión, dijo, que corresponde al pueblo de Chuquisaca y sus organizaciones. La dirigente, que representa a una alianza de entidades cívicas de Chuquisaca, férrea opositora al Ejecutivo de Morales, anunció que convocará en su región un referéndum autonómico para septiembre u octubre próximos, similar al realizado en otros cuatro departamentos. Eso supondrá el alineamiento formal de Chuquisaca con Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que realizaron sus respectivas consultas sobre sus estatutos autonómicos entre el 4 de mayo y el 22 de junio, en un proceso que el Gobierno ha descalificado por considerarlo ilegal.