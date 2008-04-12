Mueren ahogados cuatro niños que pescaban en el río Cauca

Cuatro niños perecieron ahogados al caer al río Cauca, cuando realizaban tareas de pesca artesanal en la región de La Mojana, departamento de Sucre, reportaron las autoridades. Según los informes obtenidos por Caracol Radio, los menores se encontraban pescando en el sitio denominado "playita" con unos costales. Al parecer uno de los menores fue arrastrado por el río y sus tres hermanos, al intentar ayudarlo, también fueron absorbidos por la corriente. Al caer la noche del sábado los socorristas, apoyados por pescadores, solo habían recuperado el cadáver de una niña de 12 años, pero sus hermanos continuaban desaparecidos. La tragedia se produjo en jurisdicción del municipio de Guaranda, en el departamento de Sucre.