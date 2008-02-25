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09 jul 2026 Actualizado 10:10

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El invierno vuelve inclemente a la Costa Atlántica

Mil 200 familias damnificadas deja hasta ahora el invierno en la costa Caribe, especialmente en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Sucre. El caso más preocupante es el desbordamiento de una quebrada en el municipio de Montecristo al sur del departamento de Bolívar donde mil 200 familias resultaron damnificadas y centenares de cultivos de arroz se perdieron por las lluvias.

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El caso más preocupante es el desbordamiento de una quebrada en el municipio de Montecristo al sur del departamento de Bolívar donde mil 200 familias resultaron damnificadas y centenares de cultivos de arroz se perdieron por las lluvias.

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