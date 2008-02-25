El invierno vuelve inclemente a la Costa Atlántica
Mil 200 familias damnificadas deja hasta ahora el invierno en la costa Caribe, especialmente en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Sucre. El caso más preocupante es el desbordamiento de una quebrada en el municipio de Montecristo al sur del departamento de Bolívar donde mil 200 familias resultaron damnificadas y centenares de cultivos de arroz se perdieron por las lluvias.
El caso más preocupante es el desbordamiento de una quebrada en el municipio de Montecristo al sur del departamento de Bolívar donde mil 200 familias resultaron damnificadas y centenares de cultivos de arroz se perdieron por las lluvias.