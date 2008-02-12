Otro informe mundial, esta vez de la ONU alerta sobre los niños en la guerra colombiana

Las Naciones Unidas también prendieron las alarmas sobre la utilización de niños en la guerra en Colombia y en un informe que se presentará ante el Consejo de Seguridad del organismo, critica hechos puntuales cometidos por grupos guerrilleros, paramilitares y emergentes, pero también por las fuerzas armadas estatales.El informe de la Secretaría General de la ONU en la parte referente a Colombia indica que es recurrente el reclutamiento de menores para los grupos guerrilleros (principalmente las FARC y el ELN) y de paramilitares, mientras que el Ejército los utiliza con fines de inteligencia e incluso les ofrece comida a cambio de limpiarle las armas.Sostiene que las FARC reclutan niños en departamentos como Cauca, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cundinamarca, Guaviare, Meta y Nariño. Y que el ELN, a pesar de estar en diálogo con el gobierno nacional, no solo sigue con el reclutamiento sino que los mantiene en sus filas y no los entrega.El informe de ONU difiere un poco con el de la Misión Diplomática Internacional, presentado este martes pero divulgado con antelación por Caracol Radio, que fija como las zonas de mayor reclutamiento de menores en las zonas fronterizas de Colombia y Venezuela, donde a la fuerza se incorpora niños afro-colombianos e indígenas.Entre las críticas a las fuerzas oficiales relata que utilizan niños con fines de inteligencia. "En el Cauca, un niño desmovilizado de las FARC fue utilizado por la XXIX Brigada como informante de las fuerzas armadas en una operación, y posteriormente, a la edad de 19 años, resultó muerto en combate con las FARC", relata el informe.En abril de 2007, según la ONU, en Urrau (Chocó), el ejército obligó a dos niños de 8 y 11 años a transportarles materiales, mientras que informes de junio del mismo año indican que en Bebedó, en el mismo departamento, proporcionaban alimentos a los niños a cambio de que se ocuparan de la limpieza y el mantenimiento de las armas.Casos puntualesEn otro de los apartes las Naciones Unidas indican que Medicina Legal certificó la muerte de 37 menores (entre ellos 13 niñas), y otros 34 resultaron heridos en hechos "presuntamente por fuerzas de seguridad del Gobierno". Según la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nueve de esos casos fueron investigados.El informe de ONU sostiene que se han recibido denuncias de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por algunos elementos de las fuerzas de seguridad del Gobierno. En marzo de 2007, dos personas, incluido un joven de 16 años, fueron asesinados por efectivos de la Brigada XVI. "Según testigos oculares, los muertos fueron presentados posteriormente como guerrilleros", dice el informe.También se habla que grupos armados ilegales y algunos miembros de fuerzas estatales siguen perpetrando violaciones y otros actos de explotación sexual, y señala casos como el ocurrido en el Batallón San Mateo en 2006 y en Florida Valle.Refiere que el Comisionado de la ONU ha seguido denunciando que las FARC someten a abusos sexuales a las niñas en sus filas, quienes son obligadas a abortar.En otro de los puntos sostiene que tanto los grupos irregulares como las fuerzas oficiales ocupan escuelas con fines de guerra e incluso utilizan explosivos. "En La Joya, Putumayo, se julio a septiembre de 2007 se colocaron tanques (de guerra) a la entrada de una escuela, como parte de un puesto de control militar".Paramilitares y emergentesLos nuevos grupos ilegales organizados cometen abusos contra los niños e incluso en actividades relacionadas con el narcotráfico, según la ONU. Menciona entre otros a las “Águilas Negras”, “Manos Negras”, Organización Nueva Generación, “Los Rastrojos”, que incluso coaccionan a los menores para ingresar a sus filas. El reclutamiento por parte de estos grupos se ha detectado en Cartagena, en Antioquia y el Valle, entre otros."Las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Frente Cacique Pipintá solo se han desmovilizado parcialmente y se cree que aún tienen niños en sus files", reza el informe.Expresa que según cifras oficiales, 63 niños desmovilizados de los paramilitares no fueron entregados oficialmente como se requiere en procesos de desmovilización colectiva "y se teme que haya niños que no han sido incluidos en ese proceso".