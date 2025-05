Daniel Ortega dice que su gobierno continuará defendiendo sus fronteras en el Mar Caribe

EFENicaragua continuará defendiendo sus fronteras en el Mar Caribe, para que los pescadores lugareños de esa región puedan pescar en esa parte de la plataforma continental de su país, dijo hoy el presidente de esta nación, Daniel Ortega. "Algún día, cuando los pueblos se unan, van a desaparecer las fronteras, pero mientras hayan fronteras vamos a seguir defendiendo lo que nos pertenece", agregó el líder sandinista en alusión a que el Gobierno de Colombia se niega a cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 13 de diciembre pasado. Según Ortega, la CIJ falló a favor de Nicaragua en cuanto a que Colombia no puede estar diciendo que la frontera marítima llega hasta el Meridiano 82, y eso la corte "tiene que definirlo en adelante". "Por lo tanto, nuestros pescadores del Caribe Norte y Sur tienen todo el derecho de ir a pescar a esta zona (del Meridiano 82)", dijo Ortega, tras agregar que la Corte no se pronunció sobre lo que es la Isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. "La Corte dijo que se abstenía de pronunciarse sobre estas islas y, por lo tanto, ese es un tema que tenemos que seguir defendiendo, mientras existan fronteras, que no las inventó el Creador cuando hizo el mundo", dijo el mandatario. "Las fronteras las inventaron los colonizadores ingleses, españoles, franceses y portugueses en todo lo que era el Caribe y en África, pero llegará el día en que van a desaparecer estas fronteras y seremos un solo pueblo en todo el planeta Tierra", insistió Ortega.