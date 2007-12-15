Diputados aprueban proyecto de ley revocatorio propuesto por Evo Morales

La Cámara de Diputados de Bolivia, controlada por el oficialismo, aprobó el proyecto de ley de referendo revocatorio, propuesto por el presidente Evo Morales y que tendrá que revisar el Senado, de mayoría opositora, informó una fuente oficial. Morales propuso la semana pasada que los nueve gobernadores del país, el vicepresidente y él mismo sometieran sus cargos al examen popular como una forma de medir las legitimidades de cada uno y buscar una salida a la grave crisis que vive Bolivia. La autoridad sometida a evaluación será revocada si los votos en su contra son superiores a los resultado de la última elección de 2005, tanto en porcentaje de sufragios como en número total. La ley deberá ser tramitada ahora en el Senado, controlado por la oposición que propone una fórmula diferente consistente en que bastará el 50 por ciento más un sufragio en contra para que las autoridades dejen sus cargos. Los conflictos en Bolivia comenzaron a agravarse a fines de noviembre después de que el oficialismo aprobara en primera instancia el proyecto de texto constitucional que impulsa Morales, en un liceo militar de la ciudad de Sucre, en medio de disturbios que causaron tres muertos y 300 heridos. Hace una semana, el texto constitucional fue ratificado en la ciudad de Oruro y será votado en dos referendos, uno para definir el tamaño de los latifundios expropiables y otro, el definitivo, para la aprobación o rechazo de todo el texto constitucional. Morales calificó a ese segundo referendo como la "última batalla" contra la oposición. En las regiones de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, donde ganó el referendo autonómico de 2006, los prefectos (gobernadores) desconocieron el proyecto constitucional al tiempo que presentaron hoy unos estatutos de autonomía que carecen de base legal. De los tres referendos convocados para 2008, los dos constitucionales y el revocatorio, la oposición sólo reconoce y acepta someterse al último. Según el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, la pregunta para la revocación de mandatario será: "¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Alvaro García Linera?". Y en el departamental se preguntará: "¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del prefecto del Departamento?".