Alerta en el Caribe por los vientos 'Alisios'

El Ideam declaró la alerta en el mar Caribe colombiano debido a la fuerza de los Vientos Alisios que provienen del norte del hemisferio y que está ocasionando un fuerte oleaje.La Capitanía de Puerto de Barranquilla recomendó a pescadores y bañistas tener en cuenta las recomendaciones para evitar hechos que lamentar en las aguas del litoral Caribe. La fuerza de los vientos que alcanzan hasta los 25 nudos se intensifican en horas de la tarde y la madrugada, explicó el Capitán de Puertos, Juan Ricardo Rosso.La recomendación del Ideam va dirigida a las ciudades con vocación turística como Santa Marta, Cartagena, y el Cabo de la Vela en la Guajira.Dos horas a la derivaMomentos de susto vivieron 35 personas, entre ellos seis niños, que por más de dos horas y media estuvieron a la deriva en el mar Caribe colombiano en la zona del Golfo de Morrosquillo en el departamento de Sucre.Los turistas, en su mayoría funcionarios de la Secretaría de Salud de Cali, regresaban de un paseo por las islas del archipiélago de San Bernardo hacía el municipio de Tolú, cuando una tormenta desvió del curso a la embarcación en la que se desplazaban.La emergencia se agravó por que la embarcación también sufrió fallas mecánicas y problemas en los equipos de comunicación.Eduardo Julián Posada, uno de los turistas, narró que los momentos de mayor susto se vivieron cuando empezó o oscurecer y a la chalupa le comenzó a entrar agua.