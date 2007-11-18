Uruguay y Chile empataron 2-2 en juego disputado en Montevideo

Las selecciones de Uruguay y Chile empataron 2-2, al término del cuarto juego por la tercera fecha de la eliminatoria al Mundial de Fútbol Suráfrica 2010.El partido se disputó en el estadio Centenario, de Montevideo, ante 40.000 espectadores.Uruguay abrió el marcador a los 41 minutos con Luis Suárez. En el segundo tiempo empató Marcelo Salas, al minuto 58 y el mismo Salas puso en ventaja a los chilenos con gol de tiro penalti, a los 69 minutos.El gol final del empate para los locales lo marcó Sebastián Abreu, a los 80 minutos.