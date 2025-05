La modelo Natalia París desmiente nexos con los Rodríguez Orejuela

La modelo Natalia París desmintió haber asistido a citas con un reconocido narcotraficante en la Isla de San Andrés, tal como se asegura en el libro "El Hijo del Ajedrecista", escrita por Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del Cartel de Cali. En entrevista exclusiva con Caracol Radio, Natalia aseguró: "no demando a quien escribió este libro porque seguramente es una persona peligrosa y atrevida, pero sí tengo el derecho a defender mi nombre. La cita conmigo quizá la vivió en sueños, pero no en la vida real", aseguró la modelo. La modelo añadió que "alrededor de mi hay y de las modelos muchas fantasías, quien no ha dicho que quisiera estar con Amparo Grisales, o con Carolina Cruz o con Natalia París. Eso es fantasía de la gente pero nada tiene que ver con realidad". En tono molesto Natalia París añadió "Yo soy una mujer decente Carajo!". Su amor con Julio CorreaAl ser interrogada sobre su pasada relación con el supuesto narcotraficante Julio Correa, padre de su hija Mariana, la modelo aseguró "Conocí a Julio cuando yo era muy jovencita, el tenia 25 años y yo 20. Lo nuestro no fue una relación de narcotraficante y modelo como se ha hecho creer, fue una historia de amor de dos personas inmaduras""En Medellín se vivió un fenómeno muy particular. Las familias decentes nos relacionábamos en el colegio, en los gimnasios con los narcotraficantes o sus hijos. Ellos están por todos lados. Todo el mundo ha tenido relación con ellos, como socios, como vecinos, como compañeros de curso", aseguró la modelo. La modelo añadió "estoy cansada de la doble moral que se maneja en el país. El narcotráfico esta por todos lados pero quieren ensuciarme a mí". La ruptura con "El Gato "En la entrevista Natalia París confirmó su ruptura con el modelo y actor Juan Alfonso Baptista, conocido como "el gato""La rupturas nunca fáciles para ninguno de los dos. Lo intentamos pero las cosas siguen complicadas. Hace 8 meses "el gato" se fue para Santa Marta a grabar una novela y eso fue deteriorando la relación", aseguró. La modelo aseguró que el distanciamiento enfrió su relación sentimental. "Cada sábado yo viajaba con mi hija a Santa Marta a verme con él y debía regresar el mismo día. Las cosas se complicaron y decidimos decirnos adíos", concluyó.